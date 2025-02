How to Train Your Dragon-trailer toont vurige gevechten

De trailer is geheel volgens belofte gelanceerd. In de trailer zien we hoe de mensen van het eiland Berk het opnemen tegen elkaar en tegen draken. Er komt daarbij veel vuur(werk) voorbij, al kijken we het natuurlijk vooral voor Toothless, de zwarte draak.

How to Train Your Dragon

De film heeft een bekende cast bestaande uit Gerard Butler, Mason Thames, Nico Parker, Julian Dennison, Nick Frost en Ruth Codd. Het gaat niet om een opvolger van de animatiefilm uit 2010, het gaat om een hervertelling, dus als er veel situaties bekend voorkomen, dan klopt dat. In de film leert de jonge viking Hiccup een draak kennen die we ook wel kennen als Toothless. De Night Fury-draak en de jongen vormen een bijzondere band, maar kunnen helaas niet overal rekenen op evenveel waardering.

How to Train Your Dragon lijkt een toffe film te worden met geweldige accenten, mooie beelden en draken die overtuigend zijn als draken. De film is overigens niet helemaal gebaseerd op de eerste film, maar op de boekenreeks van Cressida Cowell. Mocht je dus een kleine drakenfan thuis hebben, dan is het tof om hem of haar te introduceren met het boek voordat de film verschijnt op 13 juni 2025. Of gewoon de 6 (!) seizoenen aanzetten van Draken: Race naar de rand, de animatieserie op Netflix.