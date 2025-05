Het Formule 1 Seizoen 2024-2025: de huidige stand

Het Formule 1 seizoen 2024–2025 is halverwege het openingsblok en verloopt allesbehalve voorspelbaar. Na races in Australië, Bahrein, Jeddah, Japan en China staat dit weekend de Grand Prix van Miami op het programma. En verrassend genoeg is het niet Max Verstappen, maar Oscar Piastri die bovenaan het kampioenschap staat.

Piastri: Van belofte naar titelfavoriet

De jonge McLaren-coureur is zonder twijfel dé sensatie van het Formule 1-seizoen 2025. Waar hij vorig jaar al zijn potentieel liet zien, maakt hij dit jaar de sprong naar de absolute top. Met overwinningen in China en Bahrein, en meerdere podiumplaatsen, voert hij het kampioenschap aan met 99 punten. Piastri rijdt met een indrukwekkende kalmte, maakt zelden fouten en lijkt race na race sterker te worden.

Zijn zege in Bahrein was misschien wel het definitieve keerpunt. Vanaf pole controleerde hij de race als een veteraan, terwijl gevestigde namen zoals Verstappen en Leclerc worstelden met hun afstellingen en strategie. Ook in de sprintraceweekenden presteert hij constant, waarmee hij waardevolle punten verzamelt. Het feit dat zijn teamgenoot Lando Norris (89 punten) ook sterk presteert, toont aan dat McLaren over een extreem competitieve wagen beschikt.

Wat Piastri extra bijzonder maakt, is zijn mentale rust. Terwijl anderen onder druk fouten maken, blijft hij koel. Met Miami, Monaco en Canada op het programma, krijgt hij de kans om zijn voorsprong verder uit te bouwen. De tijd van “veelbelovend talent” is voorbij – Oscar Piastri is nu gewoon titelfavoriet.

Ferrari en Mercedes houden druk op de ketel

Charles Leclerc en Lewis Hamilton laten zien dat ze nog meespelen om de hoofdprijzen. Ferrari behaalde al podiumplekken en de upgrades aan de SF-25 lijken goed uit te pakken. Ook Mercedes maakt progressie, met Hamilton en George Russell die regelmatig in de top zes eindigen.

Verstappen: snelheid genoeg, maar geen foutmarge

Max Verstappen begon het seizoen iets minder dominant dan we van hem gewend zijn. In Bahrein moest hij genoegen nemen met een zesde plaats, mede door een ongelukkige pitstopstrategie en sterke concurrentie van McLaren. Het was Oscar Piastri die daar vanaf pole de race wist te controleren en de winst pakte. In Jeddah en China kon Verstappen zich niet mengen in de strijd om de zege, maar tijdens de Grand Prix van Japan sloeg hij wél toe. Daar bewees hij opnieuw waarom hij tot de absolute top behoort, met een sterke overwinning op het uitdagende Suzuka-circuit.

Toch is de situatie anders dan voorgaande jaren: de concurrentie is dichterbij dan ooit, en Verstappen moet elk punt bevechten. Piastri en Norris vormen een serieus blok bij McLaren, terwijl ook Ferrari en Mercedes zich blijven verbeteren. Verstappen staat momenteel derde in het kampioenschap en weet dat fouten direct worden afgestraft – zijn gebruikelijke marge is verdwenen.

Privé maakte hij dit jaar ook een grote verandering door: hij werd vader van een dochter. Hoewel hij zelf stelt dat zijn focus op racen onverminderd is, zou dit een rol kunnen spelen in zijn balans buiten de baan. De komende races – waaronder de GP van Miami – zijn cruciaal als Verstappen zijn jacht op een vierde wereldtitel wil inzetten.

Alonso worstelt met de AMR25

In tegenstelling tot vorig jaar speelt Aston Martin dit seizoen nog geen rol van betekenis. Fernando Alonso staat puntloos na vijf races, met als beste resultaat een 11e plaats. De AMR25 blijkt niet competitief genoeg en updates blijven vooralsnog uit.

Komt er vuurwerk in Miami?

Dit weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma – een stratencircuit met volop kansen voor fouten én heldendaden. De F1 start tijden zijn bekend. Op vrijdag was Piastri al de snelste tijdens de vrije training. De sprintrace en kwalificatie worden op zaterdag verreden, gevolgd door de hoofdrace op zondag 5 mei om 22:00 uur Nederlandse tijd.

De ogen zijn gericht op het duel tussen Piastri, Verstappen, Norris en Leclerc – vier coureurs in topvorm die elk een gooi doen naar de zege in Florida.