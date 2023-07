Geen Holland Heineken Huis meer in Parijs

Het was al dertig jaar een begrip tijdens Olympische Zomer- en Winterspelen. Het Holland Heineken House, gehost door het NOC*NSF en gesponsord door het gelijknamige biermerk. Nou ja, of Heineken de kwalificatie 'bier' verdient, is hier bij ons in Limburg nog wel een discussiepunt, maar dit terzijde. Alle gekheid op een stokje, het HHH was een doorslaand succes dat door diverse andere landen 'geadopteerd' is. In Parijs wordt dir traditie ook voortgezet, maar wel onder een andere naam. Het NOC*NSF, al jaren de host van het HHH, neemt het stokje nu helemaal over.

HHH was hét huis van de Spelen

In drie decennia groeide het HHH uit tot hét huis voor Nederlandse sporters, begeleiding, fans, familie en vrienden. En zelfs onze koning stom er op het podium... en dronk er in Sotchi een biertje met Poetin. Rondom de Olympische Spelen van Parijs krijgt het HHH een andere naam. Het biermerk trekt zich als naamgever terug. Volgend jaar moet je in Parijs bij het TeamNL Huis zijn.

Daar zal overigens nog altijd het bekende groene biermerk geschonken worden. Of dat bij de Olympische Spelen na Parijs - in Milaan zijn de volgende Winterspelen - ook nog zo zal zijn, dat is nog maar de vraag. De exclusiviteitsdeal tussen het TeamNL Huis en de bierbrouwer loopt na Parijs namelijk af.

Duurzaam feesten

Het TeamNL Huis wordt op enkele punten anders dan het HHH. Zo zullen de Paralympische Spelen volgend jaar in Parijs voor het eerst een eigen TeamNL Huis krijgen. Daarnaast staat duurzaamheid bij het nieuwe TeamNL Huis (voor beide Olympische Spelen) hoog op de agenda. Zo komt er een duurzaam restaurant (met ook voor vegetariërs een uitgebreide kaart) waar voornamelijk biologische en lokale producten worden gebruikt. Het huis krijgt op energiegebied eveneens een duurzaam karakter; technische opties daarvoor worden nog uitgewerkt.

Zoals altijd zar er in het TeamNL Huis een dagprogramma rondom de finales georganiseerd worden. In de avond zijn er de traditionele feestelijke huldigingen van medaillewinnaars, maar ook van andere sporters die bijzondere prestaties neerzetten.