Filmtrailers en recaps geven veel te veel weg

De nieuwe trend in de wereld van filmtrailers, maar zelfs recaps in series, is dat alles wordt weggegeven. Waar het vroeger leuk was om lekker op tijd in de bioscoop aanwezig te zijn omdat je dan alvast lekker werd gemaakt voor andere nieuwe films, zou ik nu het liefst mijn ogen dichtdoen en mijn vingers op mijn oren zetten. Waarom wordt alles al weggegeven?

Filmtrailers of filmspoilers?

Filmtrailers zijn bedoeld om de zinnen te prikkelen. Die acteur die je leuk vindt zit misschien in de film, het verhaal is heel boeiend, de beelden zijn een visueel spektakel: er kan heel veel zijn in een filmtrailer om je alvast te kietelen. Even die interesse wekken. Helaas is het anno 2024 (en stiekem al wat langer dan dat) meer een samenvatting van de film die je krijgt voorgeschoteld. Zelden zie ik de uiteindelijke film en denk ik: “Oh, dit had ik uit de filmtrailer niet opgemaakt!”

Despite racking up millions of global views, critics question #GladiatorII's action-packed trailer for its spoilers, use of Kanye West and Jay-Z’s “No Church in the Wild” rap song, and Denzel Washington's role https://t.co/OAMbl2IOji pic.twitter.com/vliBleu2Ie — The Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2024

Eén van de films die dat nog wel goed aanpakte is The Fall Guy. Je weet dat het gaat om een verhouding tussen twee mensen in de filmwereld, maar eigenlijk is de uiteindelijke film totaal niet wat je uit de trailer kon opmaken en dat was een feestje. We hoeven echt het hele verhaal nog niet bij elkaar te kunnen puzzelen in een trailer: liever niet. Het zorgt er namelijk eerder voor dat ik een film dan toch maar niet ga kijken, omdat ik toch het gevoel heb dat ik alles al weet, dan wanneer het wat meer aan de verbeelding wordt overgelaten. Waarom zou je dat als filmstudio riskeren?

Recaps

Het gebeurt ook bij recaps, wat opmerkelijk is: je krijgt hierin immers vooral te zien wat er was gebeurt. Echter weet je door welke onderwerpen je in de recap krijgt voorgeschoteld al precies welke onderwerpen in die afleveringen weer worden aangesneden. Eerlijk is eerlijk, dit is iets minder erg, maar soms weet je daardoor precies bij elkaar te denken wat er dan in de aankomende aflevering staat te gebeuren. Ik ben momenteel Shameless aan het kijken op Netflix en dat is er een perfect voorbeeld van. Gelukkig kun je ze skippen, die recaps.

Final trailer release for ‘DEADPOOL & WOLVERINE’, with the movie releasing in theaters in just one week. WARNING: Major spoiler & cameo revealed for the first time in the marketing campaign. pic.twitter.com/RvTVcLnhFE — Lights, Camera, Barstool (@LightsCameraPod) July 19, 2024

Die beelden die ons lekker moeten maken van wat er gaat gebeuren in een film of serie, die mogen van mij subtieler. Zelfs voordat het nieuwe seizoen van het immens awkward, maar ook heel fijne B&B Vol Liefde begint krijg je een ‘dit gaat er allemaal gebeuren’. Ontzettend dom. Ten eerste waren de eerste drie seizoenen een extreme kijkcijferhit, dus dat overhalen tot kijken is echt niet nodig. Ten tweede krijg je het ook te zien als je nota bene zelf de serie aanklikt op Videoland. Ik wil het al gaan kijken, je hoeft me niet alle dramatiek al te laten zien die over weken volgt.

After a coy initial teaser that didn't reveal too much, Alien: Romulus' subsequent trailers have been giving away all the movie's biggest scares. https://t.co/M9u0zN94ek — Screen Rant (@screenrant) July 19, 2024

Onnodige onzekerheid

Wetende dat persoon X iets twijfelend zegt of zelfs huilt, of dat iemand twee nachten bij iemand heeft geslapen… Ik weet misschien niet meer wat ik gisteravond heb gegeten, maar ik onthoud het hele seizoen dus precies wat er in die voorvertoning voorbij schoot en ga dan echt zitten wachten tot al die momenten zijn geweest. Helemaal niet prettig kijken, als je het mij vraagt. Het lijkt ook onnodig onzeker voor een serie die al goud is. Lekker mee stoppen dus: ik wil geprikkeld worden, niet de hele a-tot-z weten. Hopelijk keert het tij binnenkort weer voor trailertrends.