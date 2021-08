​Films en series bijhouden? Trakt onthoudt ze voor je

Het is soms een hele administratie: bijhouden welke series en films je zoal hebt gezien. Netflix is er ook niet de beste in om te zorgen dat je onthoudt waar je bent gebleven met een serie. Meestal krijg je wel een melding als er nieuwe afleveringen zijn van een serie die je hebt gezien, maar een heel duidelijk overzicht hiervan bestaat niet op de Flix . Geen probleem, want er zijn gelukkig sites zoals Trakt.

Lang hield ik dat bij op papier. Erg schattig, maar toen ik besefte dat het handiger was om ook makkelijk in de lijst te kunnen zoeken, ben ik online gaan speuren naar een goede tool. Gek genoeg zijn die er niet eens zo heel veel. Dat komt omdat veel mensen waarschijnlijk IMDB gebruiken, of omdat Letterboxd en Trakt grote aanhang hebben. Bovendien is het ook een flink werkje om alle films en series die steeds verschijnen bij te houden: een dagtaak.

Ik onthoud nooit hoe films eindigen, dus ik kan dezelfde film steeds weer opnieuw kijken, maar het is toch wel fijn om bij te houden dat je hem wel al eens hebt gezien, omdat je bepaalde scenes dan uit je hoofd kent. Bovendien kun je er meteen bij zetten hoeveel sterren je de film geeft, zodat je weet dat opnieuw kijken waarschijnlijk een verkwisting van je tijd is.

Letterboxd en Trakt

Ik heb in eerste instantie zowel Letterboxd als Trakt gehad, maar ben bij Trakt blijven hangen omdat Letterboxd iets meer op films geënt is en ik juist op zoek ben naar een oplossing voor series én films. In Trakt kun je heel duidelijk terugzien welke aflevering welke is (al hangt dat wel af van de serie, want bij populaire shows is dat beter bijgehouden dan bij de minder bekende). Er staan zelfs volop Nederlandse series in. Temptation Island, Meisje van Plezier, Heel Holland Bakt: ze staan er gewoon tussen.

Hoewel ik er geen gebruik van maakt, schijnt Trakt ook via een mediaspeler te kunnen werken, waarbij je dan dus een koppeling hebt en het systeem vanzelf registreert wat je kijkt. Dat werkt met bijvoorbeeld Popcorn Hour. Het adviseert bovendien op basis van je kijkgedrag en kan grappige statistieken maken van de genres die jij het meest kijkt. En, lekker confronterend: hij toont je ook hoeveel uren en dagen van je leven al zijn gestoken in films en in series. Iets waar Netflix met al zo’n algoritmes ook wat meer tijd in zou mogen steken. Succes met het vullen van je bieb!