Docuserie over het grootste liquidatieproces ooit in Nederland: Passageproces

Op 1 maart verschijnt Pact met de Duivel op Prime Video, een zesdelige documentaireserie over de tot nu toe meest omvangrijke en langstlopende liquidatiezaak ooit in Nederland: Passage. Het is de voorloper van het Marengo-proces, en ook deze zaak roept nog altijd veel vragen op. Is het proces eerlijk verlopen? Of was het proces voor justitie ‘too big to fail’? En is de inzet van kroongetuigen gerechtvaardigd in de aanpak van de zware misdaad?

Pact met de Duivel biedt een uniek kijkje in de keuken van de deals die zijn gemaakt met de kroongetuigen en wat de overheid dreef om in zee te gaan met criminelen.

Passageproces

Het ‘Passageproces’ draait om in totaal zeven moorden, vijf pogingen tot moord en tien verdachten en duurde maar liefst tien jaar: van 2007 tot 2017. Het proces kenmerkt zich door ophef, ruzies en wantrouwen in de rechtszaal, de grote impact die de media heeft op de zaak, hoe de geest van Willem Holleeder over het proces hangt en de twijfels of het OM en de rechters het proces op een eerlijke manier aanpakken.