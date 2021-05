Dionne Slagter gaat in docu 'moordtieten' op zoek naar de gevaren van siliconen

Met borstimplantaten 'kocht' Dionne naar eigen zeggen haar vrouwelijkheid. En die vrouwelijkheid staat bij haar op het spel nu blijkt dat de siliconen uit Dionne's implantaten migreren door haar lichaam. Wat als de siliconen zich hebben genesteld in haar hersenen, ruggenwervel, zenuwen, hart en darmen? Dit kan in sommige gevallen blijvende invaliditeit tot gevolg hebben.

In de nieuwe BNNVARA-documentaire 'Moordtieten' gaat zij op zoek naar de gevaren van haar siliconen borstimplantaten. En waar ze eerst sceptisch was, krijgt ze nu een uitslag waar ze van schrikt: een haartest toont aan dat haar implantaten lekken. Heeft ook zij 'tikkende tijdbommen' in haar lijf? Moet zij afscheid nemen van haar borstimplantaten, of is er een alternatief? De documentaire 'Moordtieten' is 1 juni om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

View this post on Instagram

De gevaren van borstimplantaten



In 'Moordtieten' gaat Dionne op zoek naar de gevaren van haar borstimplantaten en spreekt ze vrouwen die doodziek zijn geworden, en waarschijnlijk nooit meer beter worden. Bij één van de vrouwen waren de klachten zo ernstig dat ze een jaar aan het bed gekluisterd was. "Gezondheid gaat voor", zeggen alle vrouwen die Dionne spreekt, maar de stap om ze eruit te halen blijkt een ongelofelijk moeilijk besluit. De angst teruggeworpen te worden naar de pijn van voor die tijd is groot. Liever ziek dan je niet vrouwelijk voelen, ligt op de loer. Dionne komt in een emotionele rollercoaster terecht en ze wordt geconfronteerd met het dilemma waar elke vrouw met siliconen tegenaan loopt: het gevecht tussen de mentale en fysieke gezondheid. Veel vrouwen kiezen na een lange lijdensweg voor explantatie – ze laten hun siliconenborsten operatief verwijderen. Komt Dionne tot dezelfde conclusie?

'Moordtieten' is een coproductie van BNNVARA en Stepping Stone. De regie is in handen van Jack Valkering.

[Fotocredits - Magryt © Adobe Stock]