Dochter van Madonna gaat mama achterna

De dochter van Madonna, die nog altijd gezien wordt als de Queen of Pop, gaat haar moeder achterna. Lourdes Leon heeft deze week onder de artiestennaam Lolahol haar eerste videoclip, uitgebracht en die is meteen controversieel. De clip begint nog onschuldig, maar de 25-jarige zangeres danst, of eigenlijk is het meer sensueel bewegen, ook in weinig verhullende kleding op een strand, in de branding. Dat doet ze echter niet voordat ze dansend tussen de grafstenen over een kerkhof ‘swingt’.

Van Like a Prayer naar Lock&Key

Controverse, dat is ook waar haar moeder goed in was. Madonna heeft in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw (ja, we worden oud ;)) ook nogal wat stof doen opwaaien met bijzondere video’s en optredens. Voor wie het niet meer zo 1,2,3 op het netvlies heeft, die moet nog maar eens kijken naar de clip van Like a Prayer uit 1989 (onderaan dit artikel).

De ‘dansscenes’ met Jezus zorgden voor nogal wat ‘opwinding’ bij vertegenwoordigers van het katholieke geloof en veel muziekzenders, waaronder MTV, weigerden die clip destijds dan ook uit te zenden.