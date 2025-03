Dit zijn de casino trends in Nederland in 2025

In Nederland zijn we nog niet zo heel lang gewend aan legaal online gokken, maar inmiddels zijn we wel al een paar jaar verder. Hierdoor zijn er steeds meer trends merkbaar op het gebied van gokken. In 2025 zullen die waarschijnlijk alleen maar groeien.

Live casino

Een van de manieren waarop online gokken wat echter voelt, dat is door live casino’s in te zetten. Live casino innovaties zijn bijvoorbeeld dat je nu met Nederlandstalige croupiers kunt spelen. Je kijkt live mee in een televisiestudio of een casino waar de dealer zijn of haar ding doet. In sommige gevallen heb je bijvoorbeeld meerdere camerastandpunten om uit te kiezen, zodat je het spel tot in de puntjes kunt spelen.

Ook kun je zowel met de dealer chatten als met de andere spelers. Het is een heel belangrijke factor om online spelen aantrekkelijker te maken, omdat het meer voelt zoals in het echt. Je voelt je alsof je echt aan tafel zit en met je medespelers praat, in tegenstelling tot meer digitale spellen die toch vaak computergestuurd zijn en daardoor killer overkomen. Spellen als roulette en blackjack zijn enorm populair als live casino-spellen.

Gokken op je smartphone

Vroeger was online gokken, zoals online pokeren, wat daar ook onder wordt geschaard, iets dat mensen vooral op hun zolderkamertje in hun kamerjas deden. Inmiddels is dat allang niet meer zo. Net als dat mensen ‘het internet’ voornamelijk op hun smartphone gebruiken, geldt dat ook voor online casino’s. Iemand kan bij wijze van spreken in de pauze op kantoor even een spelletje aanslingeren. Gokken op je smartphone is een stuk makkelijker en er zijn talloze apps waarmee je kunt spelen.

Daarnaast maakt de smartphone het ook makkelijker om bijvoorbeeld een ID-check uit te voeren of een betaling te doen, waardoor je dus eigenlijk alles letterlijk en figuurlijk bij de hand hebt. Ook kun je hierdoor overal en altijd spelen, wanneer je maar wil.

Kunstmatige intelligentie

Er zitten veel regels aan verbonden, maar in principe mag je AI inzetten om te helpen bepalen of mensen misschien iets te ver gaan in het gokken. Zolang dat bijvoorbeeld niet op basis van gedrag is, is het mogelijk om dankzij AI eerder op te sporen wanneer iemand een probleem heeft met gokken. Laten we immers eerlijk zijn: veel technologische sprongen in het gokken maken het soms ook moeilijker voor mensen om iemand heen om te weten dat iemand te ver gaat. Het is mede de verantwoordelijkheid van goksites om dit soort mensen te helpen. Daarnaast is AI ook in staat om te helpen vaststellen wie er fraude pleegt.

Spellen doen in VR

Er is nog een andere manier om online gokspellen realistischer te maken, namelijk door ze in virtual reality te doen. Mede dankzij de ApplFe Vision Pro is een AR/VR-bril weer wat meer op de kaart gekomen, al mogen daarin ook Meta’s initiatieven met Quest niet worden gemist. Er is meer ontwikkeling op het gebied van virtual reality en augmented reality en dat geldt ook voor de online gokwereld. Als je met een VR-bril opspeelt, dan heb je geen andere mensen die met je meekijken. Daarnaast heb je dankzij de schermen volledige immersie, dus je zit middenin het spel, wordt niet afgeleid en het voelt net alsof je er echt zit, in het casino.