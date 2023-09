Dit is Spotify Jam en dit kun je ermee

Het is lekker op brood, het is een sterk nummer van Michael Jackson en het is wat er gebeurt als de printer weer eens kuren heeft: jam. Spotify denkt bij Jam echter vooral aan artiesten die samenwerken (jammen) en komt met een nieuwe functie die het samen met vrienden naar muziek luisteren fijner moet maken.



Realtime groepsluistersessies Je kon op Spotify al playlists delen en er op die manier samen aan werken. Ook kwam het met Blend, dat uit zichzelf een playlist maakt met muziek die jij en je vriend(in) graag luisteren. Jam is daar een soort voortvloeisel uit, want hiermee kun je een gepersonaliseerde realtime luistersessie houden met maximaal 32 vrienden tegelijk. Het is dus wat meer 'in het moment' en wat grootschaliger. Jam had wat ons betreft ook wel partymodus kunnen heten: het idee is namelijk dat alle mensen in de Jam-sessie nummer kunnen toevoegen aan de gedeelde wachtrij. Dat scheelt weer iemand anders telefoon moeten vragen om een nummer in de wachtrij te zetten. Echter is het ook bedoeld om op afstand te luisteren. Zodat iedereen zelf thuis de exact zelfde muziek hoort, althans, die functie binnen Jam is alleen beschikbaar voor Premium-leden. Ook is een Jam hosten alleen beschikbaar voor betalende abonnees, die ook de optie hebben om de Jam als playlist op te slaan.

Spotify Jam Maar hoe gaat zoiets nou in zijn werk? De Jam wordt door de host gestart met een nummer (of zelfs een hele afspeellijst). Vervolgens kunnen er mensen worden uitgenodigd voor de Jam. Gratis gebruikers kunnen via Bluetooth of de QR-code op t toestel van de host meeluisteren. Premium-leden kunnen dat ook, maar kunnen ook de link van de host gebruiken om op afstand mee te luisteren. Vervolgens mag iedereen nummer toevoegen aan de wachtrij. Iedereen kan ook zien wie wat toevoegt. Spotify doet ook mee: het komt op basis van de playlist weer met aanbevelingen. De host is de enige met de macht om de playlist aan te passen. Een slim concept dat wat ons betreft al veel eerder in Spotify had mogen bestaan: het scheelt een hoop gehannes op een feestje. We kunnen ons ook voorstellen dat het tof is op kantoor, waarbij je op vrijdagmiddag tijdens werk een gezamenlijke playlist maakt met mooie muzikale vondsten van die week, of juist een bepaald thema. Even samen Jammen, klinkt best leuk toch? En; iedereen kan meedoen. Jam is vanaf nu overal beschikbaar.