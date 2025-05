Dit is de trailer van de nieuwe Stephen King-film The Long Walk

Stephen King is een fantastisch schrijver en we hebben tot nu toe niet alleen van heel veel boeken van zijn hand kunnen genieten, ook van heel veel films en series die de man met zijn boeken -en zijn brein- teweegbracht. De nieuwe verfilming heet The Long Walk en daar is nu de trailer van te zien.

The Long Walk

Het boek waarop de film gebaseerd is heet in het Nederlands De Marathon, niet te verwarren met de lollige Rotterdamse hardloopfilm. Het draait om Raymond Garraty, een tiener die wel degelijk een marathon doet, maar dan een wandelmarathon. Het is een soort battle royale waarin ze niet mogen stoppen tot er een persoon over is. Wie gaat het worden?

In de hoofdrol is in ieder geval Cooper Hoffman (Licorice Pizza) en David Jonsson (Alien: Romulus) te zien. Wij kijken hem echter vooral voor Mark Hamill, de Star Wars-acteur die tegenwoordig voornamelijk te horen is, want hij spreekt veel stemmen in voor cartoons en games. Regisseur is Francis Lawrence, die bekend is van Red Sparrow, Constantine en The Hunger Games. Kortom: iemand die heel bekend is met dit soort materie en die actie slash horror zeker niet schuwt.

The Long Walk draait vanaf 12 september in de bioscoop.