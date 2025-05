Dit geven Nederlanders uit aan streamingdiensten

Vroeger had je misschien een streamingdienst-abonnement, maar tegenwoordig heb je er waarschijnlijk veel meer. Driekwart van de Nederlanders heeft tenminste 1 abonnement: maar, wat geven ze eraan uit?

Streamingdiensten

Amazon Prime is met zijn prijs van minder dan 5 euro per maand waarschijnlijk bij veel mensen wel populair, want verder ben je aan streamingdiensten veel geld kwijt. Het is niet vreemd om rond de vijftien euro te betalen per abonnement. Het is dan ook niet heel verrassend dat het landelijk gemiddelde veel hoger ligt. Mensen geven gemiddeld 29,56 euro per maand uit aan hun streamingdienst-abonnement.

De populairste streamingdiensten in Nederland verrassen ons niet: dat zijn Netflix en Videoland. Die laatste is handig omdat je er ook alle RTL-shows op kunt kijken. Netflix was een van de eerste streamingdiensten en is om die reden heel populair. Dit blijkt uit cijfers van Slimster op basis van ondervraging van 1066 Nederlanders.

De meeste mensen, ruim een kwart, geven tussen de 11 en 20 euro uit aan streamingdiensten. Tien procent dit tussen de 31 en 40 euro aan streamingdiensten. Het moge duidelijk zijn dat er veel mensen zijn met meer streamingdiensten. Weinig mensen zitten heel ver daarboven qua uitgaven, al zijn ze er zeker bij die wel 80 tot 100 euro kwijt zijn aan hun abonnementen. Goed om te weten: muziekstreamingdiensten worden niet meegenomen, het gaat echt om de HBO Max’s en Disney Plussen van deze wereld.

Uit het onderzoek bleek ook dat NLZiet het grootste aantal trouwe abonnees heeft, terwijl ViaPlay het eerste kan rekenen op opzeggers. ViaPlay kan dat waarschijnlijk aan zichzelf wijten: de streamingdienst is in een korte tijd uitgegroeid tot een van de duurste streamingdiensten in Nederland. Ook zijn er veel mensen die van de ene naar de andere streamingdienst hoppen, wat natuurlijk heel eenvoudig kan omdat je vaak maandelijks kunt opzeggen. Wel raak je dan je voordelen kwijt, zoals korting bij een jaarabonnement of de levenslange kortingen die twee streamingdiensten bij introductie boden.