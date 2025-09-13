Disneyland Paris viert kerstmagie al vanaf 8 november

Disneyland Paris luidt de feestdagen vroeg in. Vanaf 8 november 2025 verandert het resort in een winterwonderland tijdens het seizoen Disney Betoverende Kerst. Tot en met 6 januari 2026 kunnen bezoekers genieten van een feestelijke sfeer in de parken, Disney Hotels, winkels en restaurants.

Sprookjesachtige sfeer in het park

Op Main Street, U.S.A. torent een 24 meter hoge kerstboom boven de straat uit, verlicht met duizenden lampjes en begeleid door regelmatige sneeuwbuien. Overal in het park zijn sprankelende decoraties en Disney Figuren in feestelijke outfits te zien. Nieuw dit jaar: de Kerstvrouw maakt haar debuut naast de Kerstman, en Belle verschijnt in haar winterjurk.

Het hart van het seizoen blijft Mickey’s Dazzling Christmas Parade, die terugkeert met kleurrijke paradewagens, Disney Prinsessen en de Kerstman zelf. Zodra de avond valt, zorgen de lichtjes in de parade voor een extra vleugje magie.