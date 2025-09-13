13.09.2025
Disneyland Paris viert kerstmagie al vanaf 8 november

By: Jeroen de Hooge

Disneyland Paris luidt de feestdagen vroeg in. Vanaf 8 november 2025 verandert het resort in een winterwonderland tijdens het seizoen Disney Betoverende Kerst. Tot en met 6 januari 2026 kunnen bezoekers genieten van een feestelijke sfeer in de parken, Disney Hotels, winkels en restaurants.

Sprookjesachtige sfeer in het park

Op Main Street, U.S.A. torent een 24 meter hoge kerstboom boven de straat uit, verlicht met duizenden lampjes en begeleid door regelmatige sneeuwbuien. Overal in het park zijn sprankelende decoraties en Disney Figuren in feestelijke outfits te zien. Nieuw dit jaar: de Kerstvrouw maakt haar debuut naast de Kerstman, en Belle verschijnt in haar winterjurk.

Het hart van het seizoen blijft Mickey’s Dazzling Christmas Parade, die terugkeert met kleurrijke paradewagens, Disney Prinsessen en de Kerstman zelf. Zodra de avond valt, zorgen de lichtjes in de parade voor een extra vleugje magie.

Shows en muziek

Naast de parade biedt Disneyland Paris een reeks kerstshows:

  • Christmas Tree Lighting Ceremony – met een live kerstkoor en Mickey en zijn vrienden op Town Square.
  • Let’s Sing Christmas! – een vrolijke muzikale show in het Videopolis Theater met Mickey, Minnie en traditionele kerstliedjes.
  • Disney Princesses Holiday Season Celebration – een betoverende wals met Mulan, Assepoester, Belle, Tiana, Jasmine, Rapunzel, Ariël en Sneeuwwitje, uitgevoerd aan de voet van het Kasteel van Doornroosje.

Culinair genieten

De kerstsfeer is ook terug te vinden in de restaurants en bars. Bezoekers kunnen terecht bij de Gourmet Chalets in zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park voor seizoensgerechten en warme lekkernijen. Tijdens kerstavond en oudejaarsavond zijn er speciale menu’s beschikbaar.

Magische kerstproducten

Voor wie de magie mee naar huis wil nemen, zijn er exclusieve kerstitems verkrijgbaar. Denk aan Mickey- en Minnie-knuffels in kerstoutfit, glinsterende ornamenten, Belle’s rode wintercape en nieuwe Minnie-oortjes met rode pailletten. Ook zijn er sfeervolle producten zoals een tafelloper met het Kasteel van Doornroosje en een kaneelgeurkaars.

Koninklijke kerst in het Disneyland Hotel

Het recent vernieuwde Disneyland Hotel doet tijdens de feestdagen extra koninklijk aan. De lobby is versierd met traditionele kerstdecoraties en biedt de show The Keeper of Time and The Light of Winter. Gasten kunnen er bovendien een exclusief ornament bemachtigen, geïnspireerd op Mickey de Notenkraker. Kinderen kunnen deelnemen aan My Royal Dream, waarbij ze worden omgetoverd tot prins of prinses.

Oud & Nieuw in Disney-stijl

Op 31 december neemt Disneyland Paris afscheid van 2025 met dj-feesten in Discoveryland en Frontierland, feestelijke ontmoetingen met Disney Figuren en een spectaculair vuurwerk boven het Kasteel van Doornroosje.

Jeroen de Hooge
Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Liefhebber van advertising,...

