Disneyland Paris viert kerstmagie al vanaf 8 november

Disneyland Paris luidt de feestdagen vroeg in. Vanaf 8 november 2025 verandert het resort in een winterwonderland tijdens het seizoen Disney Betoverende Kerst. Tot en met 6 januari 2026 kunnen bezoekers genieten van een feestelijke sfeer in de parken, Disney Hotels, winkels en restaurants.
Op Main Street, U.S.A. torent een 24 meter hoge kerstboom boven de straat uit, verlicht met duizenden lampjes en begeleid door regelmatige sneeuwbuien. Overal in het park zijn sprankelende decoraties en Disney Figuren in feestelijke outfits te zien. Nieuw dit jaar: de Kerstvrouw maakt haar debuut naast de Kerstman, en Belle verschijnt in haar winterjurk.
Het hart van het seizoen blijft Mickey’s Dazzling Christmas Parade, die terugkeert met kleurrijke paradewagens, Disney Prinsessen en de Kerstman zelf. Zodra de avond valt, zorgen de lichtjes in de parade voor een extra vleugje magie.
Naast de parade biedt Disneyland Paris een reeks kerstshows:
De kerstsfeer is ook terug te vinden in de restaurants en bars. Bezoekers kunnen terecht bij de Gourmet Chalets in zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park voor seizoensgerechten en warme lekkernijen. Tijdens kerstavond en oudejaarsavond zijn er speciale menu’s beschikbaar.
Voor wie de magie mee naar huis wil nemen, zijn er exclusieve kerstitems verkrijgbaar. Denk aan Mickey- en Minnie-knuffels in kerstoutfit, glinsterende ornamenten, Belle’s rode wintercape en nieuwe Minnie-oortjes met rode pailletten. Ook zijn er sfeervolle producten zoals een tafelloper met het Kasteel van Doornroosje en een kaneelgeurkaars.
Het recent vernieuwde Disneyland Hotel doet tijdens de feestdagen extra koninklijk aan. De lobby is versierd met traditionele kerstdecoraties en biedt de show The Keeper of Time and The Light of Winter. Gasten kunnen er bovendien een exclusief ornament bemachtigen, geïnspireerd op Mickey de Notenkraker. Kinderen kunnen deelnemen aan My Royal Dream, waarbij ze worden omgetoverd tot prins of prinses.
Op 31 december neemt Disneyland Paris afscheid van 2025 met dj-feesten in Discoveryland en Frontierland, feestelijke ontmoetingen met Disney Figuren en een spectaculair vuurwerk boven het Kasteel van Doornroosje.