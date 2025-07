Deze iconische film over een psychiatrische inrichting krijgt zijn eigen serie

Het is een legendarische film waaraan vooral Jack Nicholson veel te danken heeft. Maar wij als wereld hebben er ook veel baat bij gehad, want de prent leerde ons meerdere lessen. Daarover later meer, want het beste nieuws dat er over te vertellen is komt nu: One Flew Over the Cuckoo’s Nest krijgt zijn eigen serie.

One Flew Over the Cuckoo’s Nest

Niet iedereen weet dit, en het is ook al een tijdje geleden, maar One Flew Over the Cuckoo’s Nest is eigenlijk geen op zichzelf staande film. Het is gebaseerd op het boek van Ken Kesey uit 1962 en werd in 1975 verfilmd door Milos Forman. Jack Nicholson pakte de hoofdrol van Randle, een man die zich voordoet als een geesteszieke man om zo onder een gevangenisstraf uit te komen. Hij is slim en start een rebellie tegen onder andere Ratched, de kille hoofdverpleegkundige die de touwtjes graag strak in handen houdt. De rebellie van Randle zorgt er echter voor dat iedereen op begint te komen voor zijn autonomie.

De film gaat om een situatie waar veel mensen nooit in terecht komen: een psychiatrische inrichting, of een gevangenisstraf krijgen, maar er zijn veel parallellen te trekken met situaties in het dagelijks leven van de gewone burger: die tiran op werk, die irritante gast die altijd de clown van de vriendengroep is: er zijn veel lessen uit te halen. Bovendien maakt de film extra indruk omdat het einde ook nog heftig is.