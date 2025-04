Eddington-trailer toont slechts een doomscrollende Joaquin Phoenix

Even op Instagram scrollen voor het slapengaan: veel mensen doen het. Zo ook Joaquin Phoenix, die in de aankomende A24-prent Eddington te zien is. De hele trailer is alleen maar een scrollende man, meer niet.

Eddington

Eddington is de nieuwe film van A24, de studio heeft bijna altijd goud in handen. Het maakte Monlight, Lady Bird, Midsommar, Everything Everywhere All at Once en je weet dus dat je iets bijzonders gaat zien. Grappig dus dat de trailer van de nieuwe film Eddington zo onbijzonder is: we zien gewoon iemand liggend op de bank of of bed met zijn telefoon in zijn handen op Instagram scrollen.

Toch zal je merken dat er wel degelijk iets te leren valt uit deze trailer. Zo zien we bekende mensen voorbij komen, maar ook posts over deze man, gespeeld door Joaquin Phoenix. Verder zien we dat Austin Butler, Emma Stone en Pedro Pascal, die ook een rol lijken te hebben gescoord. Hoe groot, dat merken we als Eddington uit is in mei.