De OLED+959 is het nieuwe vlaggenschip van Philips TV

In Barcelona kondigde Philips vorige maand weer veel nieuwe producten aan voor 2024. Waaronder ook het nieuwe vlaggenschip in het Ambilight TV-assortiment van 2024. De OLED+959 is de nieuwe definitie van een toonaangevende premium TV. Dat heeft het nieuwe device ondermeer te danken aan de nieuwe, krachtige twin-chipversie van de P5 AI-processor in combinatie met META Technology 2.0 panel, het nieuwe Ambilight Plus-systeem en een geïntegreerd Bowers & Wilkins TV 5.1.2-geluidssysteem.

Ambilight Plus



Het Ambilight Plus-systeem bouwt voort op de verfijning van de laatste Ambilight Next Gen-versie door meerdere speciaal gevormde lenzen toe te voegen aan de afzonderlijke aan de achterkant gemonteerde kleuren-LED's. Ambilight Plus kan daardoor een nog dynamischer, grotere halo met meer resolutie creëren of tot vier verschillende halos op verschillende dieptes projecteren. Hierdoor ontstaat er een geheel nieuw tweedimensionaal effect, dat uiteraard gaat zorgen voor een meer meeslepende ervaring van Ambilight. Of je nu een spannend avondje Champions League voetbal zit te kijken, je favoriete serie aan het bingen bent op Netflix of met vrienden online een potje Call of Duty speelt. Ambilight Plus zorgt ervoor dat je dit nog intenser gaat beleven.

Daarnaast is de verbluffende beeldkwaliteit van de OLED+959 is het resultaat van de combinatie van de extra krachtige 8e generatie P5 AI Dual Engine-processor en de verbeteringen aan het META 2.0 OLED-paneel met het META Multi Booster-algoritme. De krachtige 8e generatie P5 AI Dual Engine-processor omvat de nieuwe Ambient Intelligence V3, het AI Machine Learn Sharpness V2-systeem en het Smart Bit Enhancement-algoritme (V3).

Ambient Intelligence V3



Ambient Intelligence V3 gaat zorgen voor de optimalisatie van HDR en de aanpassing naar het omgevingslichtniveau. Het zorgt ervoor dat uitzonderlijke HDR-prestaties kunnen worden gehandhaafd in heldere kijkomstandigheden, terwijl de creatieve intentie van de regisseur in donkere ruimtes behouden blijft.

AI Machine Sharpness V2 gebruikt nieuwe algoritmen en de extra kracht van de nieuwe twin-chip P5 AI om gedetailleerdere en superrealistische beelden te creëren, terwijl het nieuwe Smart Bit Enhancement V3-algoritme 8-bits video uitbreidt naar bijna 14-bits precisie.

Het META 2.0 OLED-paneel beschikt in de OLED+959 over Micro Lens Array Plus-technologie. Dit geeft een verbeterde lichtefficiëntie die de output verhoogt dankzij nieuwe 3D MLA lensanalyseapparatuur die de hoeken en kromming van de MLA-lenzen optimaliseert. Het daarnaast toevoegen van het nieuwe META Multi Booster-algoritme maakt het mogelijk dat een piekhelderheid 3000 Nits wordt bereikt, een nieuwe hoogte voor OLED-technologie.

Natuurlijk biedt de OLED+959, als vlaggenschip van het assortiment vooruitstrevende geluidskwaliteit. Dit dankzij een nieuw geïntegreerd 5.1.2 Bowers & Wilkins-geluidssysteem, discreet ondergebracht in de slanke silhouet van de tv.