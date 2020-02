Met deze Philips TV haal je een thuisbioscoop in huis

Philips TV introduceerde vorig jaar tijdens de IFA in Berlijn een aantal nieuwe OLED+ toestellen. Ieder jaar weten ze daarmee weer te verrassen, en dat was ook nu niet anders. De toestellen zijn inmiddels beschikbaar, maar het is de nieuwe 65" OLED+984 die toch het meest opvallend is. Na een eerdere succesvolle samenwerking met Bowers & Wilkins, haakt het high-end audiomerk opnieuw aan. De 65" OLED+984 is dan ook voorzien van een hoogwaardig Bowers & Wilkins geluidssysteem waar audiofielen gek op zullen zijn. En waarmee je eigenlijk gewoon in 1 klap een thuisbioscoop in huis haalt. Philips heeft zichzelf qua beeld namelijk weer overtroffen met dit nieuwe toestel. En de geluidssystemen van Bowers & Wilkins staan erom bekend over hoge kwaliteit audio te beschikken. Het was dan ook niet vreemd dat de OLED+984 bekroond is met de EISA Best Home Theatre TV 2019 award.

De Philips thuisbioscoop

Philips TV en Bowers & Wilkins boeken dus succes met de premium OLED+ 984. Dat komt ondermeer doordat deze is voorzien van de nieuwste OLED-panelen en de derde generatie P5-processor die de beeldprestaties verder optimaliseert. Hetgeen zorgt voor nog betere ruisonderdrukking, scherpte, kleuren, contrast en huidtinten voor alle bronnen.

De derde generatie P5 verbetert de Perfect Natural Reality-functie en HDR-prestaties voor zowel bronnen die gebruik maken van HDR10 als HDR10+. Tevens versterkt de processor voor het eerst Dolby Vision-content. De OLED+ tv is daarnaast vervaardigd met authentieke Europese materialen zoals Kvadrat-stof, glas en metaal.

Genoeg technische termen, het zorgt gewoon voor een perfecte kijkervaring met scherpe beelden, goed te zien vanuit iedere hoek. Hierbij maakt het niet uit of je series gaat bingen, je favoriete sportteam live wil volgen of een potje gaat gamen op je nieuwe Xbox. Met deze televisie haal je gewoon het beste beeld in huis.

Maar voor een echte bioscoop ervaring heb je natuurlijk ook geluid nodig!

Bowers & Wilkins

Het Bowers & Wilkins geluidssysteem van de OLED+984 bevindt zich als soundbar onder de tv. Deze opstelling dient als een krachtiger systeem dat groter en breder geluid met duidelijke dialogen richting het midden van het scherm stuurt, terwijl het geluid nog steeds de hele kamer vult.

De tv’s zijn onder andere voorzien van Bowers & Wilkins' Tweeter-on-Top technologie. De Tweeter-on-Top ontkoppelt de tweeter van de grote drivers. Hierdoor zijn hoge frequentieprestaties mogelijk zonder vervaging door kastdiffractie – veroorzaakt door montage van tweeters in grotere kasten.

De hoofdluidspreker bevat drie individuele luidsprekerbehuizingen met poorten, elk voorzien van een 100 mm (4") mid/bass driver. De tweeters aan het uiteinde van de luidsprekers zorgen voor zeer helder en gedetailleerd geluid. Daarnaast is voor de echte audiofiel nog een losse subwoofer beschikbaar voor verdere bass-uitbreiding.