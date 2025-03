De Bullet Train Explosion-trailer bouwt de spanning op

Ken je de film Bullet Train nog, met Brad Pitt? Deze comedy-actiefilm uit 2022 heeft het niet slecht gedaan, maar eigenlijk is een bullet train natuurlijk een voornamelijk Japanse aangelegenheid. Netflix wil dat iets meer in ere herstellen met Bullet Train Explosion. Bekijk nu de eerste trailer.

Bullet Train Explosion

De film wordt gemaakt door de regisseur van Shin Godzilla: Shinji Higuchi, en het is een veel Japanser feest dan die over-de-top-actiefilm met meneer Pitt. Het verhaal in de film is als volgt: er zit een bom op een shinkansen-trein en als hij langzamer gaat dan 100 kilometer per uur, dan ontploft-ie.

De officiële uitleg is als volgt: “De spanning stijgt aan boord van de Tohoku Shinkansen Hayabusa No. 60, op weg naar Tokio, waar een bom is geplaatst die onmiddellijk ontploft als de snelheid van de trein onder de 100 km/u komt. Paniek slaat toe onder de passagiers na de aankondiging van conducteur Takaichi (Tsuyoshi Kusanagi), de bemanning, passagiers en het Shinkansen General Operation Control Center racen tegen de klok om een ramp af te wenden.”

De trein komt op 23 april aan op station Netflix.