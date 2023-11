Canal+ komt dit jaar nog met een nieuwe streamingdienst

Internationaal is het merk inmiddels al actief in meer dan 50 landen en heeft het ruim 25 miljoen abonnees in Europa, Afrika en Azië. Met eigen merken als STUDIOCANAL, SPI (Film1 & FilmBox) en Dutch FilmWorks is Canal+ een van de marktleiders in Europa als het gaat om productie, acquisitie en distributie van films en series.

[Fotocredits - Proxima Studio © Adobe Stock]

Beschikbaarheid

De Canal+ streamingdienst is binnenkort (voor eind 2023) beschikbaar in de Appstore, Playstore en via Ziggo. Een abonnement is dan verkrijgbaar op canalplus.nl vanaf € 4,99 per maand. De eerste zeven dagen is de app gratis, daarna is deze maandelijks opzegbaar. De app is op alle apparaten te gebruiken door 2 gebruikers tegelijkertijd. Bestaande en nieuwe gebruikers van de Canal Digitaal TV App krijgen in hun huidige app ook toegang tot dit uitgebreide film- en serie-aanbod.