Bob Odenkirks vakantie wordt heerlijk verstoord in Nobody 2

Nobody is een gewelddadige actiefilm waarin een gewone man, een Nobody, een saai leven lijkt te hebben, maar stiekem vroeger een soort killer was voor de overheid. Hij neemt het in de film op tegen een soort gangster en in het nieuwe Nobody 2 zien we hoe hij wederom het pad van geweld moet kiezen wanneer hij zelfs op zijn vakantie niet met rust kan worden gelaten.

Nobody 2

Bob Odenkirk, die we kennen van Better Call Saul, is terug in de hoofdrol van Timo Tjahjanto’s actiethriller. De familieman is op vakantie in een vakantiepark met pretpark, maar laat dat park nou net gerund worden door een misdadiger. Werk aan de winkel dus. Hij is er alleen niet zo blij mee, hij verlangde juist naar een beetje rust en vooral: tijd met zijn gezin, dat al niet heel blij is met hoe hij met ze omgaat.

De officiële omschrijving van de film is: “Vier jaar nadat hij het per ongeluk opnam tegen de Russische maffia, staat Hutch nog steeds $30 miljoen in het krijt bij de criminele organisatie en werkt hij dit weg met een eindeloze reeks aanslagen op internationale misdadigers. Hoezeer hij ook houdt van de slam-bang actie van zijn “baan”, Hutch en zijn vrouw Becca (Nielsen) merken dat ze overwerkt zijn en uit elkaar drijven. Dus besluiten ze hun kinderen (Gage Munroe, Paisley Cadorath) mee te nemen op een kort uitstapje met Hutch’s vader (Lloyd) op sleeptouw. [Wanneer een kleine ontmoeting met een paar pestkoppen het gezin in het vizier brengt van een corrupte pretparkexploitant (Ortiz) en zijn louche sheriff (Hanks), komt Hutch in het vizier van de meest krankzinnige, bloeddorstige misdaadbaas die hij (of wie dan ook) ooit heeft ontmoet (Stone).”

15 augustus in de bioscoop

Het blijft tof om Odenkirk in deze filmreeks te zien, mede omdat hij er bijna niet meer was. Tijdens het filmen van Better Call Saul in 2021 had hij een hartaanval. Fijn dat hij er nog steeds is en dat hij ook nog zo’n druktemakersfilm maakt. 15 augustus is Nobody 2 in de bioscoop te zien.