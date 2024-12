Dit jaar heeft Amazon Prime Video helemaal uitgevonden dat series op basis van games toch wel dikke hits kunnen worden en dat zien we terug in de lijst met beste films en series op die streamingdienst. We klagen niet hoor: we weten nog goed dat de combinatie games en film of games en series vroeger garant stond voor een ramp. Dit zijn de beste films en series op Amazon Prime Video in 2024.

The Grand Tour

De seizoenen van The Grand Tour zijn een beetje vreemd opgebouwd (en de manier waarop Amazon Prime Video seizoenen toont is dat sowieso), maar we hebben dit jaar zeer waardig afscheid genomen van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Sommige mensen zouden het zelfs emotioneel noemen, hoe die lange reis van de heren, niet alleen in Zimbabwe, maar helemaal vanaf hun Top Gear-tijd, nu toch tot een einde komt. En dat is natuurlijk niet het enige: het blijft heel erg genieten van alle auto’s en al het gestuntel wat voorbij komt.