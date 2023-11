Beste coming of age series op Netflix in 2023

We vinden het heerlijk om te kijken naar coming of age verhalen. Geen wonder: het brengt ons terug naar die gevoelens van opgroeien, de onzekerheid, de hormonen die door ons lijf gieren. Maar ook realiseer je je soms dat er best veel overlap kan zitten in verhalen van tieners en dingen die je nu misschien bij je spelen. Soms ook totaal niet: zeker als het een beetje absurdistisch wordt. Dit zijn de beste coming of age series op Netflix dit jaar.



Everything Now Het is een erg nieuwe serie en het is verfrissend omdat er biseksuele personages in de serie zitten. Maar die ‘gimmick’ is zeker niet het enige dat deze serie bijzonder maakt. Het zit ook goed in elkaar. Het is precies een coming of age verhaal: er komen allerlei tienerproblemen voorbij, het is een beetje bijdehand en een tikkeltje voorspelbaar. Met hoofdrollen voor Sophie Wilde, Vivienne Acheampong en Luca Slade.



Surviving Summer Surviving Summer gaat wat meer over sexy mensen, maar ook over rebels zijn en een nieuw leven opbouwen, precies wat er zo past bij dit genre. Het voordeel is dat het zich afspeelt in Australië en dat zorgt sowieso voor prachtige beelden. Met onder andere Kai Lewins en Savannah La Rain.



Young Royals Young Royals kwam ook voorbij in ons artikel over LGBTQH+ series op Netflix, maar het is natuurlijk net zo goed een coming of age verhaal. Eentje over superrijke kinderen die te maken krijgen met royalty. Deze serie is wel wat anders dan de meeste series van dit type, omdat het minder Amerikaans is en wat meer Zweeds.



Fakes Veel verhalen over volwassenen worden draaien om drama, maar er zijn ook varianten die meer gaan over feestbeesten. Fakes is daar een perfect voorbeeld van. Natuurlijk gaat het alsnog faliekant mis, maar Fakes is in zijn genre wel een leuk uitstapje naar de wat meer fun-kant van het groter worden.



Ginny & Georgia Ginny & Georgia loopt al jaren, maar is dit jaar weer gegaan. In deze serie nemen een moeder en haar kinderen een kans om een nieuw bestaan op te bouwen nadat er het een en ander is gebeurd in het verleden. Je voelt hem vast al aankomen: het verleden komt je altijd achterna. Niet op horrormanier, maar een grappige, plezierige manier.

Heartstopper Heartstopper heeft het schattige van volwassen worden als aanleiding genomen om een serie te maken. Het gaat om onzekerheid, verlegenheid en jezelf leren kennen. Enorm charmant, soms wel iets te zoetsappig, maar zonder twijfel een klassieker als het gaat om coming of age verhalen. Moderne coming of age verhalen zelfs, want deze serie is heel inclusief.