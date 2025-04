Bekijk nu de avontuurlijke trailer van Guy Ritchie’s Fountain of Youth

Guy Ritchie lijkt de ultieme gangsterfilms en -series even achter zich te laten en te kiezen voor een avonturiersleven. In de nieuwe film Fountain of Youth zien we hoe Luke Purdue op zoek gaat naar een schat. Een schat in de vorm van de Fountain of Youth.

Fountain of Youth

Guy Ritchie kennen we van The Gentleman, wat toch een heel ander genre is dan waar hij nu induikt. Hij gaat nu Indiana Jones, Nathan Drake en andere avonturiers achterna. Of nou ja, eigenlijk doet de man die we kennen als Jim uit The Office dat, want hij stapt in de schoenen van Perdue, die dus hoopt een fortuin te verdienen (of gewoon heel jong te worden) door de Fountain of Youth te vinden. In de onderstaande trailer zie je wat je daar ongeveer van kunt verwachten.

De prent verschijnt helaas niet in de bioscoop, maar vanaf 23 mei aanstaande meteen op de streamingdienst van Apple: AppleTV+.