Beetlejuice, Beetlejuice… Check de trailer van Beetlejuice

36 jaar na dato is er een nieuwe Beetlejuice-film. In de trailer van Beetlejuice Beetlejuice krijgen we te zien hoe Tim Burton zelf denkt dat het avontuur van Beetlejuice doorgaat. Het is een enorm project waar al heel lang naar wordt uitgekeken. Toen Tim Burton (bekend van onder andere Alice in Wonderland en The Nightmare Before Christmas) in 1988 Beetlejuice maakte, had hij nooit kunnen bedenken dat het een culthit zou worden. Nu komt hij dus dit jaar nog met Beetlejuice Beetlejuice, de opvolger.

Beetlejuice Beetlejuice

Het mooie is dat niet alleen Tim Burton terug is: Michael Keaton is inmiddels 72, maar speelt nog steeds de titelrol. Winona Ryder komt ook terug én Catherine O’Hara, waardoor dit een zeer waardige opvolger belooft te worden. Voor jonge mensen is het leuk dat de immens populaire Jenna Ortega (Wednesday) van de partij is, als nieuw personage Astrid Deetz. De prachtige Monica Bellucci is te zien als de vrouw van Beetlejuice met Willem DeFoe als de politie-agent. Justin Theroux is ook te zien in de film, die ongetwijfeld wederom zal draaien over de interessante scheidslijn tussen de wereld van de levenden en die van de doden.

Zien hoe Michael Keaton er zoveel jaren later uitziet als Beetlejuice? Kijk in de onderstaande trailer hoe de juice loose is. En vanaf 6 september in de bioscoop.