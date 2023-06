​Amazon Prime Video wil ook abonnement met reclame aanbieden

Het klinkt gek voor een streamingdienst die al zo goedkoop is, maar Amazon overweegt voor zijn Amazon Prime Video hetzelfde pad in te slaan als Netflix: dat van een goedkoper abonnement waarbij je wel reclame te zien krijgt voor je film of serie begint.

Amazon Prime Video

Volgens The Wall Street Journal zou het nog een vrij vroeg stadium zijn, maar er wordt wel degelijk gesproken over een Prime Video waarbij je reclame te zien krijgt en dus waarschijnlijk ook minder hoeft te betalen. Of: je hetzelfde betaalt en het normale abonnement duurder wordt. Dat lijkt ons in ons land meer aannemelijk, want in Nederland kost Prime Video maar 3 euro per maand (inclusief perks op Amazon).

In de Verenigde Staten is Prime echter een stuk duurder: het kost 14,99 dollar per maand om Prime-lid te zijn. Nu heb je dan ook wel veel meer mogelijkheden, zoals same-day-delivery van Amazon en andere voordelen die in Nederland misschien iets minder relevant zijn. Je kunt ook een abonnement op alleen de streamingdienst nemen, maar dan betaal je alsnog wel 8,99 dollar per maand. Dat is aanzienlijk meer dan Prime bij ons kost. Dat komt mede omdat het in Amerika dus veel uitgebreider is: je kunt daar via Prime bijvoorbeeld ook Max (HBO Max) kijken en Paramount Plus en Showtime (wat wij kennen als SkyShowtime).