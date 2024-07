5 redenen om uit te kijken naar de nieuwe thriller Trap

Warner Bros heeft een nieuwe film in de productie die de tongen losmaakt. Het gaat om Trap, een film die in de eerste paar trailers al heel wat fans aan zich heeft weten te binden. Dit zijn 5 redenen om naar Trap uit te kijken.

1. Josh Hartnett zit erin

Josh Hartnett is een bijzondere acteur. Hij werd ooit gezien als de hunk, maar heeft dat stereotype beeld volledig van zich afgeschud. Dat komt ook wel door de keuzes die hij maakt qua films en series waarin hij speelt. Hij neigde ooit naar een soort romcom-acteursleven, maar gelukkig heeft hij vrij snel bedacht dat hij andere dingen in zijn mars had. In de afgelopen jaren hebben we hem onder andere kunnen zien in Oppenheimer, The Bear, Black Mirror en in een gek uitstapje naar Die Hart. Josh Hartnett lijkt ook in deze film helemaal zijn rol te hebben gevonden, en gelukkig weer een hoofdrol.

2. Het is Hitchcock-achtig

We hebben het al vaker gezegd (bij Ripley bijvoorbeeld): Hitchcock-achtige films en series zijn een van onze favorieten en dat komt omdat het vaak mooi gekadreerde spanning biedt, die enerzijds wat langzaam is, maar soms ook ineens vliegensvlug kan gaan. Soms vraag je je af of je iets gemist hebt en zou je eigenlijk willen terugspoelen, maar je kunt beter lekker doorkijken en genieten van het vreemde verhaal dat zich weer ontvouwt. Trap lijkt precies dat te doen.

3. Het biedt een interessant verhaal

In Trap zien we een vader genaamd Cooper (Josh Hartnett) en een dochter genaamd Riley (gespeeld door Ariel Donoghue) die samen naar een concert gaat. Echter blijkt dat de gig een manier is van de politie om ‘The Butcher’ te pakken, een moordenaar: maar die moordenaar, is dat stiekem niet onze Cooper?

4. De regisseur is M. Night Shyamalan

Toegegeven, dit is een hit or miss: soms vallen M. Night Shyamalan-films heel goed, soms wat minder. Maar het geluk is dat dat per persoon verschilt. De een vindt The Village goed, de ander houdt meer van de Spider-Man die hij maakte. Nu is de regisseur M. Night Shyamalan verantwoordelijk voor Trap en dat betekent dat we wel op een paar rare twists en gekkigheden kunnen rekenen.

5. De trailers zien er goed uit

Er zijn nu twee trailers verschenen van Trap en die bieden beide een goed inkijkje in wat we van de film kunnen verwachten. Denken we tenminste, want we hebben het eerder mis gehad (de trailer van The Village bijvoorbeeld, die gaf niks weg van waar het gros van de film over gaat. Kijk vooral de trailers in dit artikel en je wordt er vanzelf volledig ingezogen.

Trap draait in augustus in de bioscoop.