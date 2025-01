5 redenen om Twin Peaks nog een keer te kijken

2. De muziek

De muziek van Twin Peaks is een heel eigen stemming. Het heet jazz, maar het is heel duister. Mensen die de eerste toon van de introtune horen, herkennen het uit duizenden. We kennen weinig producties waarin de muziek zo’n bepalende rol had. Het gaan door merg en been en mag met recht iconisch worden genoemd.

3. Het gevoel

In het verlengde van die muziek die zo de toon zet is er nog iets belangrijks in Twin Peaks: er zit de hele tijd een heel onaangenaam gevoel in. Laura Palmer is in de serie vermist en samen met haar naasten en de detective proberen we als kijker uit te vogelen wie verantwoordelijk is voor haar verdwijning. De serie geeft ook weinig weg, waardoor je echt lang niet weet wat zich nu precies heeft afgespeeld.