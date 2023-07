​5 films waarvan de alternatieve eindes beter zijn

Wist je dat sommige films in andere landen andere eindes hebben? Bekende voorbeelden zijn Unfriended, 28 Days Later en zelfs The Sound of Music. Maar soms is het einde nu eenmaal het einde, maar zingen er op het internet toch veel potentiële andere eindes rond (die soms stiekem ook door de regisseur waren bedacht, maar niet door konden gaan). Deze zes films zijn goede voorbeelden van films waarvan de alternatieve eindes beter zijn. En, goed om te weten: er zitten allerlei spoilers in van filmeindes.



1. The Descent

The Descent is beroemd omdat hij gaat over een groep vrouwen die in een grot vast komen te zitten, waarbij de ‘slechterik’ vrij duidelijk in beeld komt, maar je als kijker toch een enorm onheilspellend gevoel hebt. De originele stop van de film was dat Sarah helemaal niet uit de grot is gekomen, maar dat dat allemaal maar een hallucinatie was en dat ze eigenlijk dood is in plaats van dat ze met haar dochter Jessica een feestje viert. Vrij duister, maar wel heel goed passend bij de film. Sommige mensen menen dat het de schuld van de Verenigde Staten is dat deze film het ‘slappere’ einde kreeg, waardoor het een minder grote klassieker is geworden dan hij in zich zou hebben.