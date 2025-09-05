5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 36

Het weekend staat voor de deur en misschien heb je wel de tijd om eens lekker een goede film of serie op te zetten. Streamingdiensten als Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max en Apple TV+ hebben deze week weer allerlei nieuwe content toegevoegd. Hier volgen onze kijktips voor dit weekend.
Fans van documentaires zitten dit weekend goed bij HBO Max, want de vierdelige docuserie Most Wanted: Teen Hacker is nu beschikbaar. Het waargebeurde verhaal van een Finse tiener genaamd Julius Kivimäki, die door de FBI als een van de gevaarlijkste hackers ter wereld werd bestempeld, wordt hierin uit de doeken gedaan. Hij wist het voor elkaar te krijgen om complete SWAT-teams bij onschuldige gezinnen te laten binnenvallen en legde grote, internationale gamenetwerken plat. FBI-medewerkers, diverse cyberexperts en natuurlijk Kivimäki zelf worden aan het woord gelaten.
Lilo & Stitch is zonder twijfel een van de populairste moderne animatiefilms van Disney, en een live-action verfilming kon dan ook niet lang uitblijven. Daarbij wordt het verhaal van de tekenfilm in grote lijnen aangehouden. Het meisje Lilo woont op Hawaï en wordt opgevoed door haar oudere zus. Lilo maakt door een samenloop van omstandigheden kennis met een vriendelijk buitenaards wezen genaamd Stitch, en al snel beleven ze een onvergetelijk avontuur. Lilo & Stitch is dan ook ideaal kijkvoer voor het gezin op de zaterdag- of zondagmiddag.
Het tweede gedeelte van het tweede seizoen van hitserie Wednesday is gearriveerd op Netflix en de komst van een derde seizoen is ook al bevestigd. Ben je er dus nog niet aan begonnen, dan is dit het uitgelezen moment om kennis te maken met Wednesday. Mocht het nog niet duidelijk zijn na het zien van onderstaande trailer: het tienermeisje waar de serie naar is vernoemd maakt onderdeel uit van de griezelige Addams Family. Dat het leven van een dochter in deze (letterlijk en figuurlijk) geestige familie niet altijd over rozen gaat, moge duidelijk zijn. De tienerproblemen waar ze tegenaan loopt zijn herkenbaar voor leeftijdsgenoten, terwijl volwassenen kunnen genieten van de vele referenties naar de klassieke serie en films.
De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos timmert al jaren aan de weg als een van de meest unieke filmmakers die Hollywood rijk is. Zijn wapenfeit betreft unieke, volwassen verhalen met speelse insteken, aangevuld met dialogen die de bekende acteurs die ze uitspreken laten overkomen alsof ze van een andere planeet afkomstig zijn. Met A Killing of a Sacred Deer scoorde hij al een bescheiden hit, maar het was het wervelende Poor Things uit 2023 dat hem echt groot succes opleverde. Meteen daarna maakte hij Kinds of Kindness, een film waarin drie unieke maar toch losjes aan elkaar verbonden verhalen worden verteld over liefde, verlies en andere menselijke emoties. Met een indrukwekkende cast bestaande uit o.a. Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley en Jesse Plemons maakt Kinds of Kindness een verpletterende indruk. Voor de fijnproevers.
De game- en animereeks Pokémon houdt zowel kinderen als volwassenen al decennialang in de ban. Wil je eens wat anders zien dat de gebruikelijke tekenfilms rondom de zakmonstertjes, dan is Pokémon Gastvrouw (ook wel bekend als Pokémon Concierge) een goed alternatief. Uniek aan deze serie is dat het geheel met stop-motionanimatie is gemaakt, wat de show een enorm schattig uiterlijk geeft. We volgen hierin conciërge Haru die op een tropisch Pokémon Resort werkt, waar ze diverse kleurrijke pokémon als gasten tevreden moet zien te houden. Het tweede seizoen staat nu op Netflix.
