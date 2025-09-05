5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 36

Het weekend staat voor de deur en misschien heb je wel de tijd om eens lekker een goede film of serie op te zetten. Streamingdiensten als Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max en Apple TV+ hebben deze week weer allerlei nieuwe content toegevoegd. Hier volgen onze kijktips voor dit weekend.

Most Wanted: Teen Hacker (HBO Max)

Fans van documentaires zitten dit weekend goed bij HBO Max, want de vierdelige docuserie Most Wanted: Teen Hacker is nu beschikbaar. Het waargebeurde verhaal van een Finse tiener genaamd Julius Kivimäki, die door de FBI als een van de gevaarlijkste hackers ter wereld werd bestempeld, wordt hierin uit de doeken gedaan. Hij wist het voor elkaar te krijgen om complete SWAT-teams bij onschuldige gezinnen te laten binnenvallen en legde grote, internationale gamenetwerken plat. FBI-medewerkers, diverse cyberexperts en natuurlijk Kivimäki zelf worden aan het woord gelaten.