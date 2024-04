3 dingen die we al weten over Dune 3

Dune 2 verliep heel anders dan we hadden verwacht, maar wat is het een sterke film. Een film die bovendien naar meer smaakt. Er zijn immers nog heel wat open eindjes en we hopen natuurlijk dat bepaalde mensen al wormrijdend hun zoete wraak krijgen… Gelukkig gaat dat ook gebeuren, want Dune 3 is in ontwikkeling! En om in het thema van de 3 te blijven noemen we alvast de drie dingen die we al over de opvolger weten.

1. Denis Villeneuve is terug

Waarschijnlijk is het net zo belangrijk als het aanwezig zijn van acteurs als Timothée Chalamet en Zendaya: regisseur Denis Villeneuve is terug. Het is overigens nog helemaal niet bekend of de acteurs ook al gestrikt zijn, maar de regisseur is alvast van de partij. Geen wonder: Dune is echt zijn kindje. Villeneuve, die eerder Blade Runner 2049 en Sicario maakte, is een zeer geliefd regisseur. Hij heeft ook al dubbel en dwars bewezen dat hij wel raad weet met Dune: de tweede film is met een verdienste van 630 miljoen dollar de meest succesvolle film van het jaar. Goed dat hij er weer is voor de derde dus.