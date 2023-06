10 tips en tricks voor Netflix

Netflix staat niet standaard op HD: dat moet je zelf instellen. Daarvoor is de HD Toggle : een plek waar je zelf kunt betalen in welke kwaliteit je wil streamen. Als je veel op je data-abonnement kijkt, dan kun je hem trouwens beter lager zetten: je kunt verschillende kwaliteiten kiezen.

We kunnen je honderd films en series aanraden op Netflix, maar waar je echt wat aan hebt, dat is weten hoe het werkt. Waar zit welke knop, hoe kun je het zo veel mogelijk goed voor jezelf inzetten zodat je alles uit je abonnement haalt, zeker als je straks nog meer moet betalen omdat je je account deelt. Dit zijn tien tips voor de Flix.

Als je Netflix op je computer gebruikt, dan kun je verschillende shortcuts gebruiken. Het ziet er altijd heel professioneel uit als je de knoppencombinaties uit je hoofd weet. F is volledig scherm, spatiebalk is afspelen of pauzeren en doorspoelen doe je met shift en de pijltjestoetsen.

6. Gebruik Netflix op andere apparaten

Netflix is op heel veel apparaten beschikbaar: tablets, smartphones, laptops, smart-tv’s, Apple TV, Amazon Fire, Chromecast en zelfs e-readers. Je hoeft echt niet altijd van je telefoon af te streamen. Heb je een nieuwe gadget, check dan even of er een Netflix-app op beschikbaar is.

7. Kijk wat in andere landen populair is

Je kunt op Netflix zelf zien wat er in Nederland populair is, maar wil je weten wat er in andere landen razend in trek is, dan kun je dat zien op de officiële Netflix-pagina top10.netflix.com. Er is veel leuke data uit te halen, behalve natuurlijk kijkcijfers, want daar doet Netflix niet aan.

8. Dolby Atmos gebruiken

Heb je een Premium-abonnement, dan kun je Netflix kijken met Dolby Atmos-geluid. Zeker als je een goede surroundsound-set hebt, dan kun je met de Dolby Atmos-content alles uit de streamingdienst halen. Je kunt er zelfs op zoeken door Dolby Atmos in te tikken. Je krijgt dan van alles met ‘ruimtelijke audio’.