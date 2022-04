​10 Netflix-series en films voor mensen die van de ruimte houden

De comedy-serie Space Force stopt na 2 seizoenen, maar gelukkig is er op Netflix nog veel meer ruimtegerelateerde content. Documentaires, series, films, enzovoort. Dit zijn tien tips voor fans van alles space.

1. Gravity Gravity is een visueel plaatje waarin een spaceshuttle door een kettingreactie wordt verwoest. In dit beklemmende verhaal van Alonso Cuarón zien we hoe een vrouw gespeeld door Sandra Bullock moet zien te overleven in de ruimte. Wat zo wordt gewaardeerd aan dit verhaal waarin je van begin tot eind op het puntje van je stoel zit, is dat het vrij accuraat verteld wat er kan gebeuren met de hedendaagse ruimtevaart. Het is namelijk gebaseerd op een theorie van Donald Kessler, over hoe ruimtepuin er straks voor zorgt dat het botsing na botsing na botsing veroorzaakt. En voor de techliefhebbers onder ons: de film is ook bijna geheel met computeranimatie gemaakt.

2. Solar System The Secrets of The Universe We schreven laatst al over de vele planeten die er buiten ons zonnestelsel zijn, maar weet je eigenlijk al alles over onze buurplaneten binnen ons zonnestelsel? In de docu Solar System: The Secrets of the Universe ontdek je aanzienlijk meer over de manen en de planeten om ons heen.

3. Black Holes: The Edges of All We Know Een zwart gat. Het is één van de meest fascinerende objecten in de ruimte. Er is zoveel mysterie om deze dingen heen: wetenschappers blijven ermee bezig. Zelfs onze eigen melkweg heeft een gigantisch zwart gat in het midden, dat is ontstaan toen grote sterren ontploften onder hun eigen gewicht. Meer weten? Kijk dan Black Holes: The Edge of All We Know, dat flink de diepte ingaat over deze mysterieuze ruimte-objecten.

4. Challenger: The Final Flight De docuserie Challenger: The Final Flight zet het verhaal achter de tragische crash van spaceshuttle Challenger uiteen. In 1986 verloren 7 astronauten hun leven door een ongeluk met deze spaceshuttle. In deze documentaire wordt stilgestaan bij deze mensen, naast dat er wordt gekeken naar het hele Challenger-ruimteprogramma en de invloed die het had -en nog steeds heeft- op de ruimtevaart.

5. Alien Worlds

Alien Worlds gaat niet zozeer over marsmannetjes, maar wel over hoe leven zou kunnen ontwikkelen op exoplaneten. Wat als er maar weinig zwaartekracht is bijvoorbeeld, wat heeft dat voor invloed op potentieel leven? Het is allemaal hypothetisch natuurlijk, maar het leert je wel degelijk over de verschillende planeten en de invloed die bepaalde planeet-eigenschappen kunnen hebben op leven.

6. Countdown: Inspiration4 Mission to Space Vorig jaar vertrok de Inspiration4-missie en dat was een grote voor SpaceX. Het was namelijk de eerste grote commerciële burgervlucht van het ruimtebedrijf van Elon Musk. In de documentaire erover volgen we de lancering vooraf, maar wordt ook gekeken hoe het vervolgens met de ruimtevaarders gaat.

7. Return To Space Oscar-winnaars Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin leverden met Return to Space een fantastische kijk op de samenwerking tussen SpaceX en NASA. Hierin zie je vooral de reis die SpaceX heeft afgelegd om mensen ook daadwerkelijk naar het International Space Station te brengen en zien we vooral veel Elon Musk en hoe hij de boel runt, wat sowieso interessant is om te weten te komen.

8. First Man Eén van de grootste mijlpalen die we in de ruimte hebben, dat zijn de eerste stapjes die Armstrong op de maan zette. In de speelfilm First Man speelt Ryan Gosling de Amerikaanse astronaut en wordt er in kaart gebracht hoe het voor hem moet zijn geweest om aan de belangrijke Apollo-missies mee te doen. Maar, ook hoe het voor zijn gezin was om hun geliefde man en vader op de gevaarlijkste reis uit zijn leven te zien gaan.

9. Don’t Look Up Don’t Look Up mag dan niet zozeer gaan over de ruimte, maar meer over wat er op aarde gebeurt als we te maken krijgen met een mysterieus ruimteprobleem. Deze geweldige film laat je met stomheid van verbazing naar het beeld staren, waarbij je alleen maar wil uitroepen: ‘Luister dan toch?!’ Deze film is geen uiterst intelligente docu over de ruimte, maar biedt je wel een grappige manier om te zien wat er gebeurt als een probleem uit de ruimte toch echt naar aarde komt.

10. Interstellar Interstellar is een film waarbij je goed moet opletten, want het is een ingewikkeld verhaal waarin bepaalde wat mysterieuzere, zweverige thema’s niet worden vermeden. Tegelijkertijd wordt aan de hand van wetenschap meer duidelijk over ruimtereizen, in een film die zo prachtig is, dat hij meerdere Oscars heeft gewonnen.

Genoeg ruimte-avonturen te beleven dus, op Netflix alleen al. Veel plezier!