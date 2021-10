​Wat moet je doen met een e-mail die niet voor jou bestemd is?

Als er iets op de mat valt dat niet voor jou bestemd is, dan kijk je meestal wat het adres of de naam is en zorg je dat het alsnog bij de juiste ontvanger arriveert. Toch? Dat is bij e-mail een stuk minder makkelijk. Wat doe je nou met een e-mail die niet voor jou bestemd is?

E-mail als identificatiemiddel E-mail is een vreemd iets: aan de ene kant is het een adres dat aan een bepaalde persoon hangt en erg serieus wordt genomen, maar aan de andere kant kan iedereen een e-mailadres aanmaken. Dat hoeft ook zeker niet op je eigen naam te zijn. Enorm dubbel dus. Zeker omdat je een e-mailadres overal voor gebruikt. Online formulieren invullen, accounts aanmaken voor de meest belangrijke dingen en soms is je e-mail-account (dus niet eens alleen je adres) de manier om in te loggen op een andere website. Of je nou zelf wel eens een tikfout maakt in je e-mail, of iemand anders: het kan zomaar gebeuren dat je mail binnenkrijgt die niet voor jou bestemd is. Als dat een reclamemail is, dan blokkeer je die, maar wat als het duidelijk belangrijker is dan dat? Misschien is het wel een e-mail die bestemd is voor je naamgenoot.

Retour afzender Als je een veelvoorkomende naam hebt, dan moet je ten eerste hopen dat er niet een seriemoordenaar toont als je jezelf googlet, daarnaast zal het voorkomen dat je e-mail krijgt voor je naamgenoot. Rot natuurlijk als je per ongeluk de inhoud van de mail leest, maar aan de andere kant is dat de enige manier om te ontdekken dat het bericht niet voor jou bestemd is. De vraag is: wat doe je ermee? Je kunt meerdere dingen doen. De meest voor de hand liggende optie is om het bericht te beantwoorden en direct aan de afzender te laten weten dat het e-mailadres niet juist is. Die kan dan controleren of er een spelfout is gemaakt, of telefonisch contact opnemen met de juiste persoon. Je kunt ook een andere methode gebruiken, zeker als het vaak gebeurt. Even op social media naar je naamgenoot zoeken en contact leggen. Sowieso is het leuk om elkaar te kennen, want je deelt iets bijzonders, maar ook kun je het juiste e-mailadres vragen, zodat je mail volgende keer kunt doorsturen. Dat is een stuk minder werk, al zal de ontvanger wel moeten zorgen dat zijn of haar e-mailadres bekend wordt bij de verzender.

Bericht voor je naamgenoot Er is echter nog een ander probleem met dubbelgangers: ze kunnen ook per ongeluk jouw account ergens sluiten, als alleen wordt gevraagd naar een e-mailadres. Hierdoor is het essentieel dat bedrijven altijd meer informatie vragen dan alleen één gegeven. Tegelijkertijd kun je zelf ook iets doen, namelijk zoveel mogelijk tweefactorauthenticatie inschakelen. Dit houdt je e-mailadres en andere accounts een stuk veiliger, omdat er altijd een tweede stap nodig is ter goedkeuring. Dat zal niet altijd helpen in het geval van het afsluiten van contracten of het sluiten van accounts, maar het maakt je account sowieso wel een stuk veiliger.