5 tips over nieuwsbrieven versturen van Mindstream

Het is moeilijker dan ooit om een publiek aan te spreken. Er zijn veel kanalen, er is veel aanbod, hoe zorg je dat mensen jouw nieuwsbrief niet alleen willen ontvangen, maar ook daadwerkelijk willen openen? Tijdens HubSpot GROW gaven de heren van Mindstream daar antwoord op.

1. Originele content

Voor een goede nieuwsbrief is het belangrijk dat je met originele content komt. Hoewel veel websites baat hebben bij nieuwsbrieven die een opsomming zijn van de gepubliceerde artikelen, maak je mensen echt fan van je nieuwsbrief als ze er iets exclusiefs in kunnen lezen. Als er content is die waardevol is en alleen te vinden is via de nieuwsbrief, dan zijn fans van je website en van het onderwerp waar je over schrijft veel blijer met je nieuwsbrief.

2. Gebruik LinkedIn

LinkedIn gebruiken om je nieuwsbrief onder de aandacht te brengen is een goed idee. Zie het als een cafe beginnen: daar komen ook eerst vooral je vrienden en familie, maar zeker als je af en toe een goede actie doet en laat weten dat je er bent, komen mensen bij je langs. Afwachten tot mensen je vinden zou bij een fysieke locatie als een café nog wel kunnen, maar zo werkt het internet niet, waardoor het nog belangrijker is om het van de daken te schreeuwen. En veel nieuwsbrieven lenen zich perfect om gedeeld te worden op LinkedIn. De mannen gaven als tip om Taplio te gebruiken, waarmee je je LinkedIn-netwerk enorm kunt laten groeien.

3. Gebruik AI

Het is niet aan te raden om AI je hele artikelen te laten schrijven, maar bijvoorbeeld voor goede artikelideeen kun je heel goed terecht bij AI. Bij Mindstream gebruiken ze Perplexity, de AI-chatbot die volgens de Wall Street Journal de beste AI-chatbot is van allemaal. Veel schrijvers gebruiken het, omdat het een soort AI-zoekmachine is die tussen ChatGPT en Google Zoeken inzit. Hij kan vragen beantwoorden en met linkjes naar interessante websites op de proppen komen.