​Bulletin: Facebook komt met nieuwsbriefdienst zoals Substack

Facebook blijft vernieuwen, maar doet dat nog steeds vooral door de ideeën van andere bedrijven te stelen. Het kwam eerst al met een Clubhouse-alternatief en nu is er een Substack-alternatief. Facebook wil dat je je nieuwsbrieven gaat maken met Bulletin.



Facebook Bulletin

Lang werd gedacht dat nieuwsbrieven passé waren op het moment dat social media zijn intrede deed, maar het is nu duidelijk dat dat niet het geval is. Sterker nog, ze versterken elkaar juist, is de gedachte van Facebook. Facebook komt met Bulletin, een platform waarop je nieuwsbrieven in elkaar kunt knutselen.

Het idee van Bulletin is dat je zowel gratis als betaalde nieuwsbrieven kunt publiceren. Het idee is dat je deze niet alleen per e-mail kunt versturen, maar ook op het web kunt plaatsen of via Facebook kunt delen. In dat opzicht is het dus een iets meer driedimensionale dienst dan de meeste nieuwsbriefsoftware te bieden heeft.

Het voordeel voor schrijvers is vooralsnog dat Facebook er geen percentage vanaf haalt voor het gebruikt van Bulletin, dus als nieuwsbriefmaker ben je vrij om zelf al het geld te innen, in het geval je een betaalde nieuwsbrief maakt. Daarnaast eist Facebook ook geen auteursrecht op: de maker van de nieuwsbrief is volledig eigenaar van de content en de nieuwsbrief die er uiteindelijk staat.