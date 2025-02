Safer Internet Day: heb je hier al eens aan gedacht?

Zorg voor back-ups

Om de een of andere reden hebben back-ups een stoffig imago. Alsof ze niet heel belangrijk zijn. Stel je voor dat nu je telefoon uit je handen wordt gestolen: ben je dan alles kwijt? Als het goed is staat er heel veel in de cloud, dat je zo weer op een nieuw toestel kunt zetten door alleen al op je account in te loggen. Ook kun je zorgen dat je Google Foto’s automatisch een back-up van je kiekjes maakt. Natuurlijk is het alsnog balen dat je telefoon weg is, maar je bent in ieder geval belangrijke bestanden niet kwijt. Ook heeft Android tegenwoordig handige foefjes bij diefstal, waardoor de telefoon als hij ineens hard gezwaaid wordt in een soort diefstallock gaat. Maar ook op je computer zijn back-ups belangrijk: niet alleen in de cloud, maar bijvoorbeeld ook fysiek op een harde schijf. Het is niet enorm sexy om back-ups te maken, maar wat zal je blij zijn als je wel die back-ups hebt wanneer het allemaal misgaat.

Daarnaast raden we je ook aan de gebruikelijke zaken goed toe te passen, dus bijvoorbeeld moeilijke wachtwoorden kiezen, een wachtwoordbeheerder te gebruiken en een VPN op te zetten om anoniemer te internetten. Let ook op dingen als je computer locken als je op kantoor even naar de wc gaat, een privacyscherm gebruiken als je veel werkt in de trein en bijvoorbeeld zo min mogelijk gebruik te maken van openbare wifi-verbindingen. Hopelijk heb je er wat aan deze Safer Internet Day, en de overige 365 dagen van het jaar.