Nieuwe techniek haalt door muren heen data van je camera’s

Al die camera’s in huis zijn heel handig en we doen het voor de veiligheid, maar soms zijn die camera’s juist vrij onveilig. Bijvoorbeeld wanneer je er technologie bij gebruikt die door de muren heen kan kijken. Het bestaat en het heet EM Eye.

De techniek schijnt op veel verschillende camera’s te werken. Dus niet alleen je huiscamera, maar ook de smartphonecamera en dashcams. Er werden maar liefst 12 verschillende typen camera’s gebruikt en je kon zelfs tot een meter of 5 de data oppikken en de beelden dus bekijken. Zo kan een dief of een detective naast een huis gaan zitten en in een huis meekijken wat er allemaal gebeurt. Funest voor de privacy en mogelijk zelfs de veiligheid van de bewoners.

EM Eye maakt gebruik van elektromagnetische straling die de draden in die beveiligingscamera verspreiden. Dit doet het door middel van een radio-antenne. De draden in die camera’s zijn niet bedoeld om die straling door te geven, maar lekken desondanks de video data wel. Als je dat signaal kunt decoderen, en dat kunnen bepaalde onderzoekers nu, kun je de real-time video bekijken. Het enige dat je mist is geluid, maar vaak spreken beelden natuurlijk al voor zich.

It says the password for my security camera has appeared in a data leak pic.twitter.com/JidFvCUvPK

De camerafout kan worden hersteld

Volgens de onderzoekers is dit overduidelijk een fout in hoe camera’s gemaakt worden. Er wordt wel gekeken naar hoe digitale data kan worden beschermd, maar aan de fysieke kant ervan wordt niet gedacht. Dan kun je nog zo’n ‘potdicht’ systeem hebben voor het lokaal opslaan van je data met allerlei abonnementen: lokaal is ook waar het weglekt. Overigens lekt het in principe niet in een heel goede kwaliteit, maar met behulp van machine learning worden de beelden flink opgepoetst om het meer zoals de werkelijkheid te doen lijken.

De onderzoekers denken ook wel in oplossingen: ze denken dat het oplosbaar is door de draden te voorzien van een coating of het encrypten van de videodata zelf. En natuurlijk is het advies om tot die tijd te zorgen dat je de camera plaatst op een plek waar er minder snel kwaadwillenden bij de data kunnen komen.