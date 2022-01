​5 dingen om op te letten als je een beveiligingscamera koopt

Een huis is smart als je het voorziet van slimme gadgets: apparaten die zijn verbonden met je wifi. Vaak begint het met bijvoorbeeld een Google Home-speaker, maar ook de Ring of Nest deurbel is een veelvoorkomende start van een smarthome. Een van de mogelijkheden is een beveiligingscamera. Klinkt erg serieus, maar je hoeft geen juwelier te zijn om camera’s in en om je huis te plaatsen. Wel zijn er vijf belangrijke dingen om op te letten.

1 Kan hij beelden lokaal opslaan? Voor veel mensen is privacy erg belangrijk en het plaatsen van een beveiligingscamera voelt als het tegenovergestelde. Het hoeft echter niet zo te zijn dat de beelden het hele internet overgaan, want er zijn ook veel camera’s die de mogelijkheid bieden om de beelden lokaal op te slaan. Vaak gebeurt dat door een SD-kaartje in de camera zelf te plaatsen, of in de hub waar de camera mee verbonden is.

2 Zit er een abonnement aan vast? Een ander belangrijk aspect is of je aan een abonnement vastzit. Je kunt een camera wel te duur vinden, maar vaak zijn dure camera’s all-in, dus je hoeft niet nog een apart abonnement af te sluiten om bijvoorbeeld beelden later te kunnen terugkijken. Die abonnementen kunnen flink in de papieren lopen: bij sommige aanbieders kost het 40 euro per jaar, maar er zijn ook abonnementen waaraan je 10 euro per maand kwijt bent of zelfs nog meer. Check daarnaast wat het abonnement inhoudt: kun je het uitbreiden meer meer camera’s en welke extra’s kun je erbij verwachten?

3 Waar plaats je hem? Het is belangrijk om van te voren te bedenken waar en hoe je je camera plaatst. Hier zijn regels aan verbonden, wanneer het gaat om camera’s die de openbare weg filmen. In je eigen huis mag je in principe filmen wat je wil, maar het is wel de bedoeling dat je aan je gasten laat weten dat ze gefilmd worden. Bedenk bovendien goed hoe je hem plaatst, en dat is afhankelijk van waar je hem voor wil gebruiken. Is het een kattencam, zet hem dan gericht op de etensplaats van je viervoeter. Is het een beveiligingscamera tegen inbraak? Kruip dan even in de huid van een inbreker en bedenk waar ze het hoogstwaarschijnlijk zullen lopen en richt hem daarop.

4 Gaat hij vanzelf uit wanneer je thuis bent? Het voordeel aan veel camera’s is dat ze mogelijkheden bieden voor als je niet thuis bent. Er zijn bijvoorbeeld camera’s die alleen aangaan op het moment dat jouw smartphone niet in de omgeving is: kortom, zodra je het huis verlaat, is de camera alert. Ben je thuis, dan is hij uit. Er zijn varianten met een klepje, zodat het nog duidelijker is dat hij echt niet kan filmen. Het is ook mogelijk om de camera handmatig in- en uit te schakelen of dit bijvoorbeeld via IFTTT te laten werken, wat sowieso een handige app is om te gebruiken.

5 Werkt hij goed samen met andere smarthome-apparaten? Beveiligingscamera’s zijn tegenwoordig al gauw ‘smart’, waardoor je ze bijvoorbeeld met de bovengenoemde app IFTTT kunt gebruiken. Belangrijker is echter of ze ook werken met je andere smarthome-apparatuur. Het is heel leuk en soms voordelig om van allemaal verschillende smarthome-merken in huis te hebben, maar vaak werkt het net even fijner om met één merk te werken. Meerdere merken kan wel, maar dan moet er wel een app zijn die ze goed kan samenbrengen.

Beveiligingscamera kopen Natuurlijk zijn er nog meer dingen om rekening mee te houden als je een beveiligingscamera aanschaft. Zo hebben sommige camera’s tweewegaudio, zodat je op afstand kunt praten met iemand in huis (of toch je kat, al is dan eenwegaudio waarschijnlijk voldoende). Je kunt ook kijken of de camera nightview heeft, zodat hij ook in het donker goed werkt. Let ook op de kwaliteit van de video. Er zijn camera’s die zelfs in 4K kunnen filmen. Veel om te overdenken dus, wanneer je op zoek gaat naar een camera om een oogje in het zeil te houden.