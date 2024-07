Let op: er is een grote, wereldwijde computerstoring gaande

Er is over de hele wereld een grote computerstoring gaande. Het zou mogelijk liggen aan het bedrijf CrowdStrike: een beveiligingsbedrijf dat blijkbaar een grote vinger in de pap heeft op het gebied van IT.

Computerstoring

De storing zou zich vooral voordoen op Windows-computers, die vaak het bekende blauwe scherm laten zien. Bedrijven kunnen hun dagelijkse werkzaamheden niet verrichten, producten niet leveren, enzovoort. Het heeft dus grote invloed op veel ‘normale’ zaken. Knab-bank heeft onder andere een storing, maar ook in het buitenland is het een probleem. Zo moesten er op de luchthaven van Sydney in Australië meerdere vliegtuigen aan de grond blijven. Berlijn heeft ook problemen. Hoe groot het euvel precies is, dat is nog onduidelijk, maar mocht je technologie het niet helemaal lekker doen vandaag, dan weet je hoe het komt.