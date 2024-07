Grote recall bij meerdere automakers om gevaarlijke airbags

De airbags van Takata blijken zodanig onveilig dat er vier automerken zijn die grote terugroepacties hebben. In de Verenigde Staten alleen al moeten honderdduizenden auto’s maar de garage. Het gaat om de bolides van BMW en Stellantis, dus Alfa Romeo, Jeep en Fiat.

Takata-airbags

De Takata-airbags zijn berucht. Ze zorgen voor de grootste recall van auto’s in de historie van auto’s. Alleen bij BMW gaat het al om 394.029 bolides, en dat is nog bovenop een eerdere recall van de airbags. Het probleem bij Stellantis heeft niet zozeer met de airbag te maken, maar wel met de sensor in de gordel die de airbag weer triggert.

Nu moet er wel een kleine kanttekening worden geplaatst, want er moeten weliswaar veel auto’s terug: het betekent niet dat die auto’s allemaal onveilig zijn. Het moet echter wel gecheckt worden of dat niet het geval is. BMW schat in dat het 1 procent van de auto’s in de recall is die een potentieel gevaarlijke airbag in het stuur hebben. Sterker nog: het is voor veel auto’s vooral een check om te zien of mensen het stuur uit de fabriek hebben vervangen voor een Sport of M-Sport-stuur waar een PSDI-5 inzit.

Het probleem met die PSDI-5, wat het opblaassysteem is van de airbag, dat is dat er geen droogmiddel in is gestopt. Zonder dit middel is de kans dat het ammoniumnitraat-drijfgas van de airbag vocht opneemt aanwezig. Dit resulteert al snel in een verslechterde werking van de airbag. Dat klinkt niet zo serieus, maar het betekent dat er metaalsplinters op mensen kunnen komen. Heel ernstig, want de airbag is er juist om je redden.

Dat is ook al gebeurd: 24 mensen maar liefst kwamen in de Verenigde Staten om door een defecte Takata airbag. Er zijn hierdoor al 42 miljoen (!) auto’s teruggeroepen. Als BMW een auto terugkrijgt en ontdekt dat het om een Takata-opblaassysteem gaat, dan wordt er een nieuwe airbag ingezet.

What you need to know about the terrifying Takata Airbag recall http://t.co/hKg9CJ5L1a pic.twitter.com/6Ou9Tyd0RI — WIRED (@WIRED) October 28, 2014

Gevaar op de weg

Bij Stellantis zien we een ander probleem dat wat meer indirect met de airbag te maken heeft. In verschillende in Italië geproduceerde Alfa Romeo’s (Giulia, Stelvio), Fiat 500’s en Jeep Renegades is er een probleem met de zogeheten Hall-effectsensor. Die checkt hoe de gordel die vastzit zich gedraagt. Echter is de sensor in sommige gevallen defect, waardoor de vaak levensreddende airbag niet wordt getriggerd. Het heeft te maken met de draden aan de sensor en die zullen dealers direct op de juiste manier solderen.

In hoeverre er ook auto’s in Europa moeten worden teruggeroepen, dat is onbekend, maar het is de moeite waard om je mail in de gaten te houden als je eigenaar bent van een auto van een van deze merken.