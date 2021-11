Cybex: eerste kinderzitje met ingebouwde full body airbag

Bij de aanschaf van een autostoeltje zijn er eigenlijk maar 2 dingen belangrijk: veiligheid en comfort voor het kind. Heb je een pasgeboren baby dan vervoer je die achterwaarts. Maar zo'n stoetlje groeit de kleine een keer uit. De volgende stap is een stoel waarbij het kindje voorwaarts komt te zitten. Dat is weer een hele nieuwe ervaring en beleving, want dan kan je echt contact houden met je kind. Maar zit de kleine dan wel echt veilig in de auto. Want we weten allemaal, je zet je kind het veiligst achterstevoren in de auto. Maar met achteruit rijden, hou je altijd je blik op het verleden. En dat past niet bij het merk Cybex. Na 9 jaar van doorontwikkelen is het ze nu gelukt: Cybex Anoris T i-Size is ‘s werelds eerste kinderzitje met ingebouwde full body airbag.

Cybex Anoris

Cybex Anoris zet een nieuwe marktstandaard voor kindveiligheid in de auto. Dankzij de ingebouwde airbagtechnologie biedt de voorwaarts gerichte autostoel 50% meer bescherming dan de andere voorwaarts gerichte autozitjes en is nog altijd net zo veilig als achterwaartse autostoeltjes. Maar omdat de kleine voorwaarts zit, geniet het veel meer van contact met de bestuurder, en valt er ook veel meer te zien. De Anoris T i-Size is eenvoudig te installeren, biedt meer comfort en beenruimte en heeft een makkelijke instap. In 2012 ontketende Cybex een revolutie met de prijswinnende achterwaarts gerichte autostoel de Cybex Sirona (vorig jaar nog bekroond met een CES 2020 Inoovation Award). Met zijn unieke draaimechanisme voor een soepele instap en uitstekende veiligheidsscore is de Sirona sinds de lancering de standaard in de industrie. Negen jaar later pioniert Cybex weer met het debuut van de Anoris T i-Size. De vraag was niet of, maar wanneer

Al decennialang zijn airbags een onmisbare veiligheidsfunctie om volwassenen tegen ernstig letsel te beschermen tijdens een auto-ongeluk. Sinds de oprichting van Cybex in 2005 hadden wij een visie: een zitje dat deze technologie ook voor kinderen beschikbaar maakt. Het is dan ook met enorme trots dat we de Cybex Anoris T i-Size vandaag presenteren. Dankzij nieuwe technologieën en bovenal het harde werk van onze ontwikkelingsafdeling de afgelopen 15 jaar is het ons gelukt onze visie waar te maken. - Martin Pos, oprichter van Cybex.

Innovatieve airbagtechnologie De nieuwe generatie kindveiligheid begint dus nu. Bij een frontale botsing biedt de full body airbag ongeveer 50% meer bescherming dan het gemiddelde voorwaarts gerichte kinderzitje met een harnassysteem waar bij een frontale botsing het hoofd naar voren schiet. Om dit te voorkomen beschermt de ingebouwde airbag van de Anoris T i-Size het kwetsbare hoofd en nek van uw kind. De airbag wordt in milliseconden geactiveerd en ontvouwt zich in een C-vorm voor het kind. Makkelijk en comfortabel De Anoris T i-Size maakt een lange rit wat meer comfortabel door extra beenruimte te bieden voor kinderen tot 6 jaar. Grotere kinderen kunnen makkelijk hun benen bewegen en hoeven zich niet ingesloten te voelen. Het zitje - ontwikkeld in overeenstemming met de UN R129/03 standaard - is geschikt voor kinderen met een lengte vanaf 76 centimeter tot 115 centimeter en een gewicht tot 21 kilo. Het is gemakkelijk aan te passen naarmate het kind groeit. Ook is er de mogelijkheid om de stoel in 3 verschillende posities te zetten zodat kinderen ook lekker kunnen slapen tijdens een wat lange rit. De Anoris T i-Size is vanaf eind november 2021 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 699.95 euro. Meer informatie is te vinden via de website van Cybex.