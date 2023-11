​Last minute decemberaankopen: een feest voor fraudeurs

Cybercriminelen spelen altijd in op trends en speciale gebeurtenissen. Het is dan ook niet zo vreemd dat het aantal meldingen van webwinkelfraude flink toeneemt tussen november en januari. Met Sinterklaas in het land en Black Friday op komst, breekt deze week de periode aan waarin veel mensen cadeaus gaan kopen voor familie, vrienden en collega’s. Maar een kwart van alle Nederlanders stelt het kopen van decembercadeaus uit tot in de week voorafgaand aan het moment van geven, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). En dat kan problemen opleveren, want tijdsdruk en stressgevoelens maken mensen kwetsbaarder om in de val van fraudeurs te trappen, bijvoorbeeld van die ene (te) mooie aanbieding op een nepwebshop.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat 44% van alle Nederlandse online fraudegevallen mogelijk voorkomen had kunnen worden als het slachtoffer niet direct tot handelen over was gegaan, maar heel even de tijd had genomen om erover na te denken.

Afraffelen



Eén op vier mensen vindt zelf ook dat ze te laat met het inkopen van decembercadeaus beginnen. Voor veel mensen is het kopen van Sinterklaas- en kerstcadeaus namelijk een uitdaging, vooral als het gaat om cadeaus voor vader, schoonouders en ooms en tantes. Ruim een derde (35%) van de Nederlanders besteedt er dan ook het liefst zo min mogelijk tijd aan. Tijdens de zoektocht naar passende cadeaus komt ruim de helft van de mensen (57%) terecht bij een voor hen onbekende webshop. Daarvan is een derde ook nog eens onvoorzichtig en checkt niet altijd de beoordelingen op de webshop zelf of externe platformen.