Gemak boven veiligheid: we gaan blindelings akkoord met voorwaarden

Identiteitsfraude, phishing en ransomware aanvallen zijn nog altijd aan de orde van de dag, ook in Nederland. Onderzoek van Orange Cyberdefense toont aan dat we ondanks al die bedreigingen nog altijd behoorlijk klakkeloos omgaan met het accepteren van voorwaarden en instellingen van websites en apps. Cybercriminelen gaan worden almaar gehaaider en gaan steeds gerichter te werk. Helaas maakt een groot deel van de Nederlanders het nog altijd te gemakkelijk.

Driekwart klikt ‘blind’ op ok

Uit het onderzoek (pdf), gehouden onder bijna 1100 volwassen landgenoten (18 jaar en ouder), toont aan dat bijna driekwart (74%) nog altijd blindelings akkoord gaat met de privacy-voorwaarden van websites en apps. Ruim twee derde (70%) doet hetzelfde als het gaat om het akkoord gaan met cookie-instellingen.

Maar dat is niet het enige. Nog altijd gebruikt ruim de helft (55%) van de volwassenen hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts en heeft bijna een kwart (24%) van hen hun wachtwoord al vijf jaar niet meer gewijzigd. En van de personen die wel eens gebruik maken van een (open) wifi netwerk gaat ruim twee derde (69%) zonder nadenken akkoord met de WiFi-gebruikersvoorwaarden.

Thuis doen we het op dat gebied iets beter, maar ook daar is nog werk aan de winkel als het gaat om cybersecurity. Thuis heeft vrijwel iedereen (91%) zijn WiFi-netwerk beveiligd met een wachtwoord. In meer dan de helft van de gevallen (52%) is dit wachtwoord sinds de installatie echter nog nooit gewijzigd.