​De industrie van zonnepanelen is gevoelig voor hackers

Tegenwoordig is het plaatsen van zonnepanelen eerder regel dan uitzondering. Toch blijkt hier ook een groot gevaar in te schuilen. Dit blijkt uit onderzoek van Willem Westerhof, onderzoeker op het gebied van Cyber Security bij consultancybureau ITsec. Hij geeft aan dat er maar liefst 21 gevaren schuilen in de omvormers die worden verwerkt in de zonnepanelen. Hier gaan we kijken naar de belangrijkste gevaren, maar hechten we ook waarde aan een aantal oplossing om jezelf te beschermen tegen deze gevaren.

1. De gevaren

Een van de grote gevaren is dat de omvormers gehackt kunnen worden. Hoewel dit bij particulieren kan leiden tot extra kosten, zijn de kosten voor overheden een stuk groter wanneer hele velden met zonnepanelen gehackt worden. Kijken we bijvoorbeeld naar landen als Duitsland, dan wordt meer dan 50% van de gehele energievoorziening gehaald uit zonne-energie. Hierdoor kan het grote gevolgen hebben voor de algehele vraag naar energie.

Aangezien je als particulier weinig invloed uit kunt oefenen op de veiligheid van landelijke zonnepanelen, is het wel belangrijk om je eigen zonnepanelen goed te beschermen tegen hackers. Hieronder hebben we een aantal belangrijke maatregelen.

2. Bescherming tegen hackers

- Gebruik een VPN

Een van de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen is om een VPN aan te schaffen. Dit staat voor Virtual Private Network, waarbij er een beveiligde verbinding wordt opgezet tussen de router en de omvormers. Veel van deze omvormers staan namelijk in verbinding met het internet. Wordt deze verbinding niet beschermd, dan is dat een manier voor hackers om toegang te krijgen tot deze omvormers.

Naast dat een VPN ervoor zorgt dat er een beveiligde verbinding wordt opgezet, wordt ook jouw locatie verborgen. Dit wil zeggen dat hackers ook niet weten vanuit waar je omvormers verbinding maken met het internet. Dit maakt het ook een stuk moeilijker voor hackers om toegang te krijgen tot je omvormers. Ben je nieuw met het concept van een VPN of wil je niet direct grof geld uitgeven, dan is het aan te raden om een VPN gratis aan te schaffen. Na het testen kun je dan alsnog besluiten om een betaald abonnement af te sluiten.

Het wordt geadviseerd om de VPN te installeren op je router. Doe je dit namelijk, dan zijn al je apparaten die in verbinding staan met het internet via deze router ook beschermd. Dit is zeer belangrijk, aangezien hackers vaak via één veiligheidslek toegang kunnen krijgen tot je andere apparaten. Heb je dus één apparaat niet goed beveiligd, dan kunnen hackers alsnog toegang krijgen tot je omvormers. Verbind dus al je apparaten met de router waarop een VPN is geïnstalleerd.

- Vernieuw de software

Het is daarnaast belangrijk om de software van je omvormers regelmatig te checken voor updates. Vaak heb je als particulier de mogelijkheid om via een applicatie te bekijken wat de opbrengst en status van de zonnepanelen is. Producenten van zonnepanelen bieden in deze applicatie ook vaak een software update van de omvormers aan. Het is dus belangrijk om regelmatig te checken of er updates zijn.

Is er sprake van nieuwe software, dan dient deze zo snel mogelijk geïnstalleerd te worden. Bij het upgraden van de software zien we vaak dat producenten belangrijke veiligheidsverbeteringen hebben doorgevoerd. Vergeet je om deze verbeteringen door te voeren, dan wil dat zeggen dat je omvormers niet aan de hoogste standaarden voldoen. Hier kunnen hackers na verloop van tijd van profiteren door middel van Reversed Engineering.

Producenten brengen een aantal maanden na de update vaak de specificaties van deze updates naar buiten. Op die manier kunnen ook andere producenten van deze updates profiteren. Ook hackers lezen deze updates echter. Zodra zij zien wat de verbeteringen zijn, kunnen zij bekijken waar de veiligheidslekken zaten bij de vorige versie. Is je software nog niet up-to-date, dan loop je het risico dat je omvormers gehackt worden.

- Wijzig fabriekswachtwoorden

Als laatste maatregel adviseren we om direct de fabriekswachtwoorden te wijzigen van alle apparaten die in verbinding staan met het internet, vooral als het gaat om een router of wifi-punt. Zodra je namelijk het standaard wachtwoord blijft hanteren, loop je het risico dat hackers je apparaat weten te hacken. Hebben ze eenmaal toegang tot één van je apparaten, dan lopen je andere apparaten ook direct een risico.

Kies daarbij niet voor een standaard wachtwoord óf voor hetzelfde wachtwoord dat je voor andere apparaten hanteert. Hacken ze één van je wachtwoorden, dan hebben ze direct ook de wachtwoorden van al je andere apparaten. In dat geval kan een wachtwoordmanager een oplossing bieden. Dit is een applicatie die je op je telefoon kunt installeren waarop je al je wachtwoorden bijhoudt.

Niet alleen heb je dan de mogelijkheid om al je wachtwoorden veilig bij te houden, je kunt ook nieuwe wachtwoorden genereren. Deze wachtwoordmanagers genereren namelijk wachtwoorden die op geen enkele manier aan jou te relateren. Dit doen zij door gebruik te maken van cijfers, tekens en letters. Daarbij kun je zelf aangeven wat de lengte van het wachtwoord moet zijn en welke tekens je wel en niet in je wachtwoord wilt meenemen.

3. Conclusie

Door bovenstaande drie maatregelen door te voeren is de kans een stuk kleiner dat de omvormers van je zonnepanelen gehackt worden. Zelfs als de zonnepanelen van de overheid gehackt worden, profiteer je zelf nog van zonne-energie. Vergeet dus niet om een VPN te installeren, de software up-to-date te houden en verschillende wachtwoorden te hanteren voor verschillende apparaten.