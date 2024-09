De Gesprek Check is een extra controle-hulpmiddel van ABN AMRO

Met de komst van AI krijgen ook cybercriminelen de handvaten voor het inzetten van meer geavanceerdere aanvallen. Bijvoorbeeld voor het automatisch genereren van phishingmails, gezichtsherkennings manipulatie, of het ontwikkelen van malware die zich sneller aanpast aan beveiligingssystemen. Maar ook het toch wat meer ouderwetse bellen blijft een populaire vorm voor criminelen.

ABN AMRO introduceert daarom nu een extra online hulpmiddel waarmee klanten kunnen controleren of ze echt een medewerker van de bank aan de lijn hebben. Het is een nieuwe functionaliteit die wordt toegevoegd aan de reeds bestaande hulpmiddelen, waarmee persoonlijke voorkeuren rondom bankieren en veiligheid zijn in te stellen. Klanten hebben daar toch steeds meer behoefte aan, zo merkt de bank.

Bank / helpdeskfraude

Oplichtingspraktijken zoals (bank)helpdeskfraude, waarbij een crimineel zich voordoet als bankmedewerker, worden vaak niet herkend. Uit recent onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders niet op de hoogte is van wat een bank nooit aan haar klanten vraagt.

Gesprek Check

Daarom introduceert ABN AMRO de Gesprek Check. Met deze nieuwe functionaliteit kunnen particuliere klanten van de bank, als ze dat willen, zelf zien of ze echt iemand van de bank aan de lijn hebben en geen mogelijke fraudeur. De Gesprek Check is een extra veiligheids-hulpmiddel, naast vijf al bestaande tools: de daglimiet, de paslimiet, pushberichten, het betaalprofiel en het Spaargeldslot.

ABN AMRO merkt dat er steeds meer behoefte is aan dit soort hulpmiddelen. Ruim de helft (50,6 procent) van de klanten gebruikt momenteel de app om met ABN AMRO te bellen. Dat is ruim 4 keer zoveel als drie jaar geleden. Eén op de vijf ABN AMRO app-gebruikers kiest ervoor pushberichten te ontvangen, waarmee ze snel op de hoogte worden gebracht van veranderingen op hun betaalrekening. Daarnaast geven steeds meer klanten de voorkeur aan tweestapsverificatie, in plaats van aan de e.dentifier om in te loggen in hun online bankomgeving.

Autonomie erg belangrijk

De nieuwe Gesprek Check functie voorziet ook in de behoefte van klanten om op een zelfstandige manier meer zekerheid in te bouwen. Als een klant twijfelt of hij/zij echt ABN AMRO aan de telefoon heeft, kan deze om een Gesprek Check vragen. De medewerker stuurt dan een (pop-up) bericht in de app en in Internet Bankieren om het gesprek te bevestigen. Net als bij de andere vijf hulpmiddelen, is autonomie ook bij de nieuwe tool erg belangrijk. ABN AMRO biedt de zes veiligheids-hulpmiddelen aan als handvat, maar klanten kunnen zelf kiezen óf en hoe ze deze gebruiken.