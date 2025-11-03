Dit zijn de 10 nieuwe steden van D66

‘Als we toch nieuw gaan bouwen, dan graag met glasvezel, lightrail en een hummusbar per wijk’

D66 heeft grootse plannen: tien compleet nieuwe steden om de woningnood op te lossen. De partij noemt het een “historische kans om Nederland opnieuw uit te vinden, maar dan met meer zonnepanelen en minder mensen die vlees eten”.

1. Randstad 2.0 (tussen Utrecht en Amersfoort)

De paradepaardjes van de Nederlandse innovatie krijgen hun eigen speeltuin. Hier komen meer co-working spaces dan huizen, en elke bewoner krijgt standaard een warmtepomp, een elektrische step en een abonnement op De Correspondent. Straatnamen worden jaarlijks democratisch herzien via een burgerpanel, want “samenleven is een werkwoord”.

2. Zonnewijk aan Zee (voormalig Bloemendaal-aan-Zee)

Het strand is vervangen door zonnepanelen en windmolens met namen als Duurzaam Dirk en Inclusieve Ineke. Toegang tot de zee gaat via de D66-app, die je CO₂-uitstoot berekent en een waarschuwing geeft als je te vaak met de auto bent gekomen.

3. Techstad Eindhoven-West

Een stad waar alles door AI wordt geregeld. Van afvalophaaldagen tot de inrichting van je woonkamer — ChatGPT beslist. Het stadsbestuur is vervangen door een algoritme dat 24/7 online vergadert, en alle besluiten eindigen met: “Dat lijkt me redelijk, toch?”

4. Waterwijk Lelystad 2

Drijvende tiny houses op een zee van goede bedoelingen. De huizen zijn volledig circulair en kosten slechts €450.000 per 23 m². Bij stormwaarschuwing krijgen bewoners een pushbericht: “Je wijk is tijdelijk uitgelogd.”

5. De Circulaire Stad (tussen Almere en een Ikea)

Hier wordt alles hergebruikt — van regenwater tot verkiezingsbeloftes. Bewoners leveren hun afval in bij de lokale Re-use Hub, waar het wordt omgezet in een limited edition mok met het logo van D66.

6. Groenstad XL (vlakbij Wageningen)

De groene droom: een stad zonder asfalt, maar met 14.000 soorten mos. Bewoners zijn verplicht minimaal één dag per week plantenfluisteraar te zijn. Wie een plastic fles koopt, moet verplicht een boom adopteren met een persoonlijke Spotify-playlist.

7. Inclusia (onder de rook van Amsterdam)

Elke woning wordt toegewezen via een algoritme dat discriminatie moet tegengaan, maar per ongeluk alleen mensen met een elektrische fiets toelaat. De wijk heeft genderneutrale straatnamen en een speciaal ‘veilig wifi-beleid’ om microagressies op het internet te voorkomen.

8. Nieuw Leiden

Toegankelijk uitsluitend voor mensen met een afgeronde master in “Stedelijke Vernieuwing & Progressieve Governance”. Alle huizen hebben ingebouwde boekenplanken met literatuur over klimaatadaptatie en zelfreflectie. De lokale supermarkt verkoopt alleen havermelk en quinoa in bulk.

9. Fietsdam

Een autovrije utopie waar de inwoners 40 minuten moeten fietsen om een bushalte te bereiken. Gelukkig zijn er onderweg zes espresso-stations met fairtrade havermelk. In Fietsdam wordt het verkeerslicht vervangen door een consensusvergadering.

10. Datahaven D66 (ergens in de Noordzee)

De eerste volledig digitale stad van Nederland. Huizen bestaan als NFT’s en de burgemeester is een hologram van Rob Jetten. Toeristen kunnen de stad alleen bezoeken via de metaverse, mits ze akkoord gaan met het 48-pagina’s tellende privacybeleid.

De toekomst is transparant

Volgens partijleider Rob Jetten is het plan “de enige realistische manier om iedereen in Nederland een woning én een laadpaal te geven”. De eerste stad moet in 2032 klaar zijn, “mits er geen bezwaar komt van omwonenden, de VVD of de realiteit”.

De partij benadrukt dat de steden “niet elitair bedoeld zijn”, maar “gewoon voor iedereen die een warmtepomp begrijpt”.