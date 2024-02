The Tribute: Battle of the Bands Coverbands vs Covers

Afgelopen weken hebben muziekliefhebbers van popmuziek weer kunnen genieten van het SBS6-programma The Tribute: Battle of the Bands waarin een aantal tributebands (oneerbiedig soms weggezet als ‘tribute-bandjes') het tegen elkaar opnemen. De vraag die het programma probeert te beantwoorden is: Welke band of artiest komt het meest in de buurt van het origineel?

The Tribute

In goed Nederlands betekent dit zoveel als een eerbetoon. En dat is te helaas te vaak een eerbetoon aan een al overleden of niet meer bestaande poplegende. Bands of artiesten die een zo best mogelijke performance geven van het origineel. Deze zijn er in alle soorten en smaken. Soms zijn ze zo slecht dat je denkt: 'Jullie kunnen beter stoppen'. Van Elvis Presley en Frank Sinatra zijn er waarschijnlijk gewoon teveel. Hierin de overtreffende trap vinden is bijna onmogelijk.

Vorig jaar slaagde Bouke en de Elvis Matters Band erin dit zo overtuigend te doen dat hij wel moest winnen. Het verschil dat Bouke maakt tegenover al die anderen is dat hij niet in de kleding van de ‘The King’ zijn optredens verzorgd. Bouke is Bouke, authentiek en dan verdien je, als je zo kunt zingen, de eer.

Van Frank Sinatra zijn er gewoon teveel. Iedereen probeert nu eenmaal ‘My way’ van Frank good old Sinatra, ‘Chairman of the Board’ en later omgetoverd als ‘Blue Eyes’ te imiteren. In Nederland hebben we al langere tijd Sinatra by Douglas & BOSCO. Een beetje zoals zoveel Elvis-imitaties, maar hier maakt het grote verschil de 10-koppige BOSCO Orchestra.

Zaterdagavond was de finale The Tribute: Battle of the Bands. Het was de eindafrekening van Coverbands, imitaties en goed gezongen covers. Die laatste maken het verschil. Ben je beter als het origineel? Wat maakt een band of zanger zo speciaal dat het zijn eigen fanbase weet te vergaren? En dat werd ook dit keer weer helemaal duidelijk.

Het gaat niet om ‘Covers’

Een cover in de moderne (pop)muziek is een bewerking van een bestaand lied door een andere artiest dan de oorspronkelijke componist/uitvoerder, aldus Wikipedia. Dat hoeft niet dus exact gelijk te klinken en al helemaal niet als het ‘een Tribute’ is. My Way, Hallelujah (Leonard Cohen) en Imagine (John Lennon) behoren tot deze categorie. Wie dat nog beter wil begrijpen moet maar even kijken naar deze cover waarin Prince zijn beste solo ooit speelt: While My Guitar Gently Weeps’:

De jury van The Tribute: Battle of the Bands

Dan begrijp je waarom het thema van ‘The Tribute: Battle of the Bands’ anders is. Het gaat niet om covers, maar welke band of artiest komt het meest in de buurt van het origineel?

De jury van The Tribute: Battle of the Bands is uniek. Angela Groothuizen, Spike en Cesar Zuiderwijk. Een ode aan de Nederpop: groot, groter en grootst. Een zangeres van Nederlands grootste meidenbands die boven iedere ‘Spice Girls’ imitatie wist uit stijgen, de gitarist van Direct, on-Nederlands zo goed en de drummer van de grootste band ooit, al helemaal on-Nederlands. Zichzelf niet groter voelend dan de deelnemers, goudeerlijk en een genot om hun mening te mogen horen. Zoveel muziekkennis krijg je niet snel bij elkaar. Vergelijkbaar met The Voice UK, waar will.i.am, Jennifer Hudson, Tom Jones en Olly Murs jureren. Kennis vs juryleden.

The Tribute: Battle of the Bands, de finale

Misschien stonden niet de beste deelnemers in deze finale, want onderweg viel ‘Toto Live Experience (Toto)’ af. Niet door hun muzikale kwaliteit, maar wel door verkeerde keuzes. Als je door wil naar de finale moet je niet een onbekend nummer kiezen met een verkeerde zanger, hoe goed je ook denkt zijn. Mat dat laatste rekent deze jury keihard af. Net als met de uitslag, leuke imitaties, Rocket Guy (Elton John) of goed gezongen covers ‘Gloria’s Sound Machine (Gloria Estefan)’ voldoen niet aan de eisen voor een podium met 17.000 muziekliefhebbers, en dat ook nog eens drie dagen lang. Goodbye Phil Bee Cocker Band (Joe Cocker) en Totally Spice (Spice Girls). Goed maar niet goed genoeg.

The Bee Gees Forever

De winnaar heet The Bee Gees Forever, de overtreffende trap van The Fortunate Sons (Creedence Clearwater Revival), The Blues Brothers Tribute Band (The Blues Brothers) en toch Sinatra by Douglas & BOSCO (Frank Sinatra) en best of the rest. Spike noemde deze band soms beter als het origineel bestaande uit Barry, Robin & Maurice Gibb. Het is een compliment en een ode aan alle coverbands. ‘Welke band of artiest komt het meest in de buurt van het origineel?, is hiermee wel beantwoord.

