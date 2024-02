Kledingtips voor mannen: waar moet je op letten?

We willen er allemaal goed uitzien. Toch is dat niet altijd even gemakkelijk. Er zijn ongelooflijk veel kledingstijlen en velen van ons hebben geen idee wat nou het beste bij ze past. Bovendien is het misschien niet je grootste hobby om de winkelstraten af te struinen voor nieuwe outfits. Kleren maken echter de man, dus het blijft noodzaak om hier werk van te maken. Maar waar moet je dan aan denken? Hoe zorg je ervoor dat je je niet alleen zelfverzekerd voelt in je outfit, maar dat je ook nog eens outfits draagt die volledig bij jou passen? In dit artikel zetten we enkele tips op een rij.

Kies voor kwalitatieve kleding

Het is vooral belangrijk om op de kwaliteit van je kleding te letten. Hoe verleidelijk het ook is om even een shirt van een paar euro te kopen, de kans bestaat dat deze onder barre omstandigheden gemaakt is en ook nog eens na enkele keren dragen weggegooid kan worden. Op de lange termijn is het dan ook voordeliger om voor goede kwaliteitskleding van bijvoorbeeld Schulte Herenmode te kiezen.

Het voordeel van kwaliteitskleding is dat het niet alleen van betere materialen wordt gemaakt en dus ook over een langere levensduur beschikt, maar ook dat de pasvorm vaak veel beter is. Er is beter nagedacht over het ontwerp, waardoor de kleding ook mooier aansluit op het lichaam.

Kies voor een stijl die bij jou past

Er zijn ongelooflijk veel verschillende kledingstijlen. Kijk maar eens rond op straat. Bijna elke man draagt wel iets anders. Het mooie van een unieke stijl is dat je hiermee je persoonlijkheid goed kan tonen. Je kunt laten zien wie je bent. Bovendien voel je je veel zelfverzekerder in een outfit die bij je past.

Bedenk daarom goed welke kleding bij jou past. Weet je het echt niet? Dan zou je ook eens wat verschillende dingen kunnen passen. Soms is het ook goed om eens uit je comfortzone te stappen en items te passen die je normaal gesproken nooit zou dragen. Wellicht ontdek je zo een geheel nieuwe stijl die juist fantastisch bij je staat.

Investeer extra in een goede jas

Een goede jas is onmisbaar. Het hele jaar rond. Daarom is het verstandig om extra te investeren in zowel je zomerjas als winterjas heren. Het voordeel van een kwalitatieve jas is dat deze meestal nog jaren gedragen kan worden. Zeker gezien deze slechts twee seizoenen gedragen wordt.

Houd rekening met de verschillende omstandigheden als je een jas kiest. Loop je bijvoorbeeld veel buiten? Omdat je bijvoorbeeld de hond uit moet laten? Dan is het zowel voor de zomer als de winter handig als je over een goede capuchon en waterbestendige jas beschikt.

Probeer zeker niet te besparen op een nieuwe jas, want hier heb je uiteindelijk alleen maar jezelf mee. Een goede jas is absoluut goud waard en in ons koude kikkerlandje onmisbaar. Als je nu wat extra investeert, ben je op de lange termijn bovendien goedkoper uit.

[Fotocredits - AS Photo Project © Adobe Stock]