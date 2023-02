Pedro Pascal speelt na The Last of Us in... Mario Kart?

Pedro Pascal kennen we als The Mandalorian, maar nu vooral als de hoofdrolspeler in The Last of Us. Wat is zijn volgende stap? Misschien wel Mario Kart. In een heel grappige sketch van het Amerikaanse comedyprogramma Saturday Night Live kun je zien hoe dat er ongeveer uit zou zien. In ieder geval lang niet zo gezellig, vrolijk en kleurrijk als we Mario Kart kennen, maar het past wel precies in zijn straatje zo, toch?