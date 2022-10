​Zo zorg je dat je pakketjes er professioneel ingepakt uitzien

Heb je een eigen winkeltje? Hoe groot of klein ook, de kans is groot dat jouw winkel ook op het internet te vinden is. Misschien ben je creatief op Etsy of bedruk je kleding. Producten die je regelmatig via pakketjes naar je klanten verstuurd. Zo zorg je dat dat er professioneel uitziet.



Hoe effectief het ook is om een product gewoon in het eerste het beste doosje te stoppen, er een adres op te schrijven met een stift en het geheel met donkerbruin tape volledig dicht te plakken: het is zoveel leuker om een pakketje te krijgen waaraan duidelijk meer aandacht is besteed. Bovendien kost het in veel gevallen helemaal niet veel meer tijd en geld, als je tenminste de juiste zaken voorbereid. Je hoeft zeker niet alle onderstaande tips te volgen, maar misschien kunnen ze wel inspiratie zijn voor andere ideeën voor je klanten.

Pakketje versturen

Ten eerste moet je bedenken waar je je product in verstuurt. Het hangt er vanaf wat voor shop je runt: heb je een vintage kledingwinkeltje online, dan kan het juist karakteristiek zijn om een kartonnen doosje te hergebruiken. Echter is dit in veel gevallen niet de meest professionele look, waardoor er ook veel bedrijven zijn die kiezen voor een standaard doosje. Je kunt die kopen bij de groothandel om je items in te versturen.

Het hangt er wederom vanaf wat je verkoopt, maar vaak ziet een pakketje er net even mooier uit door er wat cadeaupapier of crepepapier bij te doen. Dat oogt meteen een stuk luxer en zorgt bovendien dat de artikelen in de doos wat beter op hun plek blijven zitten. Het helpt ook bij het uitdragen van de huisstijl van je bedrijf, als je bijvoorbeeld voor het papier dezelfde kleur kiest als uit je logo.

We zien de laatste tijd steeds vaker dat er helemaal geen pakbonnen meer worden verstuurd. Aan de ene kant logisch omdat veel processen nu eenmaal digitaal (kunnen) gaan, maar het is ook wat onhandig. Als je nog even wil nalezen wat je ook alweer had besteld en wil checken of alles er wel in zit, of als je bijvoorbeeld iets retour wil sturen, dan moet je als klant op de site waar je hebt besteld inloggen en voor een retour waarschijnlijk ook nog iets printen: het is niet de meest klantvriendelijke oplossing. Toch een papier toevoegen met wat je moet doen om te retourneren en wat er in het pakket zit, dat is iets klantvriendelijker, ook al moet ook gezegd worden dat het wel minder duurzaam is.

Stickers

Tot slot is het handig om het pakketje er ook aan de buitenkant professioneel uit te laten zien. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je logo op een sticker te drukken. Die sticker kun je dan gebruiken om het pakketje dicht te plakken. Stickers drukken is tegenwoordig helemaal niet meer zo duur en het draagt enorm bij aan de professionele uitstraling van je bedrijf. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een soort kaders te laten drukken op stickers, waarin je dan het adres van de ontvanger schrijft. Ook die kan helemaal in jouw huisstijl zijn, zodat het direct herkenbaar is waar het pakketje vandaan komt.

[Fotocredits - 22January © Adobe Stock]